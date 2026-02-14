Amanezca bien informado con La W este 19 de enero. Foto: Getty Images / IRONHEART( Thot )

Toque de queda nocturno hasta el 28 de enero y nueva cuarentena el fin de semana en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que este fin de semana, es decir desde el viernes 22 de enero a las 8:00 p.m. y hasta las 4:00 de la mañana del lunes 25 de enero, volverá la cuarentena general en la capital del país.

La medida se extendió con el fin de mitigar el número de contagios de COVID-19 en la ciudad. Asimismo, habrá toque de queda nocturno desde el martes 19 de enero a partir de las 8:00 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente.

Cabe resaltar que actualmente están en cuarentena total siete localidades: Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Usme, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito.

Cundinamarca alcanzó una ocupación del 82 % en UCI

El departamento de Cundinamarca alcanzó una ocupación general en las Unidades de cuidados intensivos del 82 %.

Ante este panorama, el gobernador Nicolás García le pidió al Invima autorizar el uso 369 ventiladores que están disponibles pero que requieren el aval para ser instalados. "Hoy queremos pedir respetuosamente al Invima que nos defina la autorización para usar 134 ventiladores que tenemos con alerta sanitaria y 235 que se encuentran en la Universidad de la Sabana. Son ventiladores que pueden salval vidas", dijo.

Gobierno pide a jueces no fallar tutelas que entorpezcan plan de vacunación

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo un llamado a los jueces para que defiendan los derechos colectivos antes que los individuales con la puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19.

El funcionario lanzó este llamado a la rama judicial en el país ante el riesgo de que se pueda presentar una avalancha de tutelas de colombianos que exijan de forma prioritaria el derecho a la vacuna contra el coronavirus.

Colombia registra 14.719 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 49.004

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 1.923.132 casos de COVID-19, con 14.719 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 49.004, 373 fallecidos en las últimas 24 horas.

Los recuperados ya son 1.754.222. Se procesaron 57.886 pruebas (PCR: 41.869 y Antígenos: 16.017). En total, Colombia ya tiene 1.923.132 infectados, de los cuales, el 90% se ha recuperado, el 6.5% sigue activo y el 2.5% ha fallecido.

Cuatro extranjeros ingresaron a Colombia pese a tener prueba positiva para COVID-19

El Gobierno identificó a cuatro extranjeros, procedentes de México y República Dominicana, con pruebas positivas para COVID-19: dos rápidas y dos PCR.

Los viajeros quedaron a disposición de las autoridades de salud para evaluar su condición médica y, una vez se establezca que no representan un riesgo para los demás pasajeros, se procederá con su salida del país.

Solamente los mezquinos pueden apostarle al fracaso de la vacunación masiva: Iván Duque

Durante la posesión del ministro del Interior, el presidente Iván Duque aseguró que su deber será garantizar que los decretos para enfrentar la pandemia generen confianza por parte de los gobernantes locales.

Frente a la vacunación contra el COVID-19, el jefe de Estado anunció que ya están los dispositivos logísticos para la llegada de los biológicos y ratificó su confianza en el cronograma.

Ministro de Defensa sigue hospitalizado en el área de cuidado crítico del Hospital Militar

La Presidencia de la República informó que el ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo García, continúa hospitalizado en el área de cuidado crítico del Hospital Militar de Bogotá, por cuenta del COVID-19.

La Casa de Nariño agregó que el ministro está recibiendo atención médica permanente, por parte del grupo multidisciplinario correspondiente, debido a una infección respiratoria aguda secundaria a neumonía viral.

Más de 460 presos en Colombia han dado positivo para coronavirus

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que se registran 548 casos de coronavirus en 51 cárceles de Colombia. De acuerdo con el informe, 467 personas privadas de la libertad han sido diagnosticadas en los últimos días con coronavirus, al igual que 70 integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia. También once personas que pertenecen al área administrativa dieron positivo para covid -19.

Según el Dane, la economía colombiana se contrajo 3,39% en noviembre

Según el más reciente informe del Indicador de Seguimiento a la Economía del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la economía colombiana se contrajo 3,39% durante noviembre del año pasado al compararse con el mismo periodo de 2019, cuando se tuvo un crecimiento 3,14%, pese a este resultado, el Dane resaltó que noviembre se convierte así en el mes en que mejor comportamiento ha tenido la economía del país desde que llegó la pandemia del COVID-19.

Mientras la producción industrial cayó, las ventas del comercio subieron en noviembre

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la producción de la industria manufacturera en Colombia, durante noviembre del año pasado al compararse con noviembre de 2019, cayó 0,2%.

Ante el escenario, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, manifestó que a pesar de la caída, el resultado es un síntoma de la reactivación que se viene dando en diferentes sectores del país, esto a causa de que con el pasar de los meses se ha ido levantando las restricciones a la economía local que en su momento generó la llegada de la pandemia del COVID-19.

Policías involucrados en muertes en protestas quieren ir a la justicia militar

De manera virtual inició la audiencia por cuatro homicidios ocurridos el 9 de septiembre de 2020, durante la jornada de protestas por la muerte del estudiante de derecho Javier Ordoñez en un CAI de Bogotá.

“Mi papá murió pidiendo justicia”: víctima de la masacre de La Rochela

Este 18 de enero se cumplieron 32 años del ataque armado en el que un grupo de paramilitares asesinaron a doce de quince miembros de una comisión de investigadores, quienes recorrían el departamento de Santander recogiendo testimonios sobre expedientes relacionados con narcotraficantes, funcionarios estatales y paramilitares, así como del exterminio llevado a cabo contra la Unión Patriótica.

Cárcel para presuntos responsables del homicidio de Lynda Michelle Amaya

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Dirección Seccional de Bogotá obtuvo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de 5 personas que al parecer conformaban el grupo delincuencia 'Tazmania', por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

A los supuestos integrantes de la banda, hoy procesados, se les atribuye su presunta responsabilidad en el homicidio y tortura de una menor de edad 15 años, ocurrido el pasado 30 de noviembre en el barrio San Bernardo, zona céntrica de Bogotá.

Nombran a hija del senador Carlos Mejía en la Misión de Colombia ante la ONU en Nueva York

La Cancillería nombró en provisionalidad a Daniela Mejía Giraldo, hija del senador uribista Carlos Felipe Mejía, como primera secretaria en la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York.

El Ministerio también nombró en provisionalidad a Juanita Ibáñez, la hija del exalcalde de Bucaramanga Carlos Ibáñez, como tercera secretaria en la Embajada de Colombia en Sudáfrica.

Adriana Padilla Leal es la nueva viceministra de economía naranja

El presidente Iván Duque designó a Adriana Padilla Leal, quien se desempeñaba como directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), como la nueva nueva viceministra de creatividad y economía naranja del Ministerio de Cultura.

Si Gustavo Petro pasa a segunda vuelta, vuelve a perder las elecciones: Pastrana

Durante un conservatorio en la Universidad Francisco de Vitoria, en el que también participó el expresidente español, José María Aznar, el expresidente Andrés Pastrana aseguró que para derrotar a la izquierda en las elecciones presidenciales de 2022 es necesario repetir la fórmula de las elecciones de 2018 y lograr un acuerdo entre los sectores de centro y centro derecha.

Pastrana además aseguró que si Gustavo Petro pasa a la segunda vuelta perderá las elecciones.

El Centro de Estudios del Trabajo ya tiene nuevo director

El Centro de Estudios del Trabajo anunció este lunes que Enrique Daza asumió su dirección ejecutiva tras la salida en las recientes semanas de Mario Valencia, que estuvo al frente de la organización por cuatro años.

Desde el Concejo piden depurar la base de datos de 'Bogotá solidaria en casa'

Una edilesa de Usaquén, Liliana Buchelly, denunció que recibió un giro de 240 mil pesos del programa 'Bogotá solidaria en casa', sin necesitar dicha ayuda que está destinada a hogares vulnerables.

De acuerdo con la concejal Marisol Gómez, esta situación evidencia que no ha habido depuración de las bases de datos que tiene el Distrito para realizar estos giros de apoyo económico.

Nueva masacre en Antioquia: tres personas fueron asesinadas en Tarazá

Las autoridades confirmaron que tres habitantes fueron asesinados en el barrio La Palma en Tarazá, Antioquia. Según las primeras versiones, hombres armados llegaron al sitio y dispararon contra los jóvenes que departían en zona urbana de esta localidad del Bajo Cauca del departamento.

Vuelve el toque de queda nocturno y ley seca en Cali

Luego de una reunión en la que se analizó el balance que dejó la cuarentena estricta el fin de semana en Cali, el gobierno distrital decidió que nuevamente habrá toque de queda en horario nocturno, así como ley seca.

Las restricciones que buscan reducir la propagación del coronavirus, regirán del 19 al 22 de enero, entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Gobierno pide al ELN entregar a concejal secuestrado en Argelia, Cauca

Desde el municipio de Argelia, Cauca, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, hizo un llamado al Ejército de Liberación Nacional, ELN, para que devuelva cuanto antes al concejal Fermiliano Meneses Hoyos.

El representante del Gobierno Nacional denunció que el frente José María Becerra privó de la libertad y al parecer asesinó al dirigente político del Partido Liberal. Asimismo, rechazó que este grupo armado siga efectuando estos actos.

Procuraduría pide sanción por doble militancia a concejal de Medellín

El Procurador 32 Judicial II Administrativo de Antioquia emitió un concepto para el proceso que se le lleva al concejal de Medellín, Carlos Alberto Zuluaga en el Tribunal Administrativo de Antioquia por su supuesta doble militancia en las elecciones de 2019.

Más de 30 parques naturales serán reabiertos gradualmente en plena pandemia

Colombia cuenta con 59 parques naturales y -según información oficial- 36 tienen vocación ecoturística. Pero, debido a la emergencia sanitaria por covid-19 y por temas de inseguridad, no están abiertos.

El presidente Iván Duque anunció en las últimas horas que se abrirán de forma gradual.

Los parques que empezaron con esa reapertura gradual son Gorgona, Malpelo, Farallones de Cali, Puracé, Iguaque, Otún Quimbaya, Los Estoraques, El Tuparro, La Corota, Galeras y Old Providence, entre otros.