Amanezca bien informado con La W este 14 de mayo

Amanezca bien informado con La W este 13 de mayo. Foto: Getty Images / MILJAN ŽIVKOVIĆ( Thot )

El suicidio de una menor tras ser retenida por el ESMAD en Popayán y la rendición de cuentas de Claudia Blum son algunas de las noticias de este viernes 14 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Gobierno envió nueva invitación formal al Comité del Paro para sentarse a negociar

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, les enviaron una nueva comunicación a los representantes del Comité Nacional del Paro donde ratifican su voluntad de iniciar una mesa de negociación de manera inmediata.

La comunicación, que fue dirigida a Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y vocero del comité, destaca que el Gobierno garantiza el derecho a la protesta pacífica y no tendrá tolerancia con conductas en contra de la Constitución y la Ley, cometidas por la Fuerza Pública o por los ciudadanos.

“El derecho a la vida de todos los ciudadanos es sagrado, es un deber constitucional y un imperativo moral, por ello seguiremos reconociendo y valorando las manifestaciones pacíficas y condenando los bloqueos que violan los derechos fundamentales de los ciudadanos”, dice la invitación.

Comité del Paro está listo para entablar negociaciones de nuevo con el Gobierno

Luego de la más reciente convocatoria para fortalecer el paro nacional, la cual se cumplió este miércoles, el Comité de Paro aseguró que ratificaba su posición de entablar negociaciones con el Gobierno Nacional sobre el pliego de emergencia que entregó desde el año pasado al mismo.

Francisco Maltes, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores e integrante del Comité Nacional de Paro, pidió al Gobierno claridad sobre su postura ante lo que desea de la posibilidad de entablar negociaciones, manifestando “pero es necesario que el equipo de Gobierno se ponga de acuerdo, unos miembros hablan de hablar, otros de conversar y otros de negociar pareciera que quieren crear la confusión para inducirnos al error o para hacerle el quite a la negociación como se dice”.

Seguido a esto, el líder sindical resaltó el avance que ha habido en el cumplimiento de garantías que se ofreció al Comité de Paro, sin embargo manifestó que aún se debe precisar la garantía al respeto por la vida de todos los manifestantes que se encuentra haciéndolo de forma pacífica en el desarrollo del paro nacional, según Maltes “no puede continuar extralimitación en el uso de la fuerza de la Policía y se debe desmilitarizar la protesta social, así mismo se hace necesario establecer mecanismo precisos sobre los cuales que les compete, inicien las acciones disciplinarias o penales a quienes han podido incurrir en el uso excesivo de la fuerza y haber podido causar algunas muertes, siempre cumpliendo con el debido proceso”.

Finalmente, la CUT aseguró que desde el Comité estaban atentos a la respuesta del presidente de la República, Iván Duque, frente a lo anteriormente expuesto.

Una menor se suicidó luego de ser retenida por el Esmad en Popayán

Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron claridad por el caso de una adolescente de 17 años que tomó la decisión de suicidarse, y que horas antes había sido retenida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, en Popayán.

La joven se quitó la vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio El Uvo, en el norte de la capital del Cauca. En los disturbios que se registraron en la noche del miércoles 12 de mayo, fue conducida por uniformados de la Policía hasta la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, en el sur de la ciudad.

La Alcaldía de Popayán informó que la menor ingresó a ese establecimiento a las 9:10 de la noche, y que estuvo acompañada por funcionarios de Infancia y Adolescencia. “(…) Y antes de las 11:00 p.m. fue entregada a su abuela, de acuerdo con la minuta de ingreso y salida”.

Las autoridades investigan las versiones que advierten que la adolescente fue objeto de agresiones sexuales, por lo que defensores de derechos humanos exigieron que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aplique un enfoque de género en el caso.

En sus redes sociales, la joven escribió que estaba escondida detrás de un muro, desde donde grababa lo que ocurría, “solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma”.

Un periodista que cubría los disturbios registró el momento en el que la menor, hija de un intendente de la Policía Nacional, es conducida por los uniformados.

Lizeth Montero, abogada y defensora de derechos humanos, denunció que se han registrado varios casos en los que las mujeres son víctimas de violencia de género en medio de las protestas. “De manera brutal fueron agredidas mujeres menores de edad, manifestantes que se encontraban en un lugar en el que no existió posibilidad ninguna de verificar los procedimientos de detenciones arbitrarias”.

Para este viernes en la mañana fueron convocados plantones y manifestaciones por diferentes colectivos que pretenden rechazar lo sucedido.

El brigadier general Ricardo Alarcón, comandante de la Región de Policía Número Cuatro, se pronunció sobre lo sucedido y aseguró que se trata de una noticia “falsa, vil y ruin”, pues la menor nunca estuvo en instalaciones policiales, sino en la URI.

“Una vez se establece que se trata de una menor de edad, se activa el protocolo de protección a la integridad de este tipo de población, se toma contacto con sus familiares, y es entregada en óptimas condiciones a la abuela materna a las 22:51 horas de la noche”.

El oficial aseguró que se solicitó a la Fiscalía que en el menor tiempo posible el Instituto de Medicina Legal establezca la causa de la muerte.

Piden aclarar resolución de la Defensoría que pondría en riesgo a población civil

A través de una carta, un grupo de Defensores para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos le pidieron al defensor del pueblo, Carlos Camargo, aclarar el contenido de la resolución defensorial número 976 del 6 de mayo de 2021 en donde se hacen varios llamados a los alcaldes y gobernadores “para que en el marco de sus funciones, adelanten todas las acciones tendientes a:

“Garantizar en desarrollo de la asistencia militar y en el marco de la convivencia, la aplicación irrestricta de normas y protocolos, en el marco de la función, la actividad y los procedimientos de policía”, párrafo textual de la Resolución.

Para los defensores, este punto en especial desconoce el ejercicio histórico de la violencia contra la población civil por parte del Estado, las constantes vulneraciones al principio de distinción que en el marco del DIH se han documentado por parte del SAT de mano de las comunidades y tiene la Defensoría del Pueblo la obligación de evitar que se aplique tratamiento militar a los procesos sociales de protesta y de reivindicación de derechos. Recuerde que el deber misional de la entidad son las comunidades y organizaciones sociales.

Es de aclarar que en el documento la Defensoría también pide que la fuerza pública y la Policía garantice los derechos humanos “prohibir en forma irrestricta la ejecución de actos de violencia letal contra manifestantes, así como traslados arbitrarios que puedan conllevar a malos tratos.”

En la carta enviada a Camargo los funcionarios citan el llamado de que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que la fuerza policial sea civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos y se manejen las situaciones de seguridad y violencia en el ámbito interno y no a las fuerzas armadas, entrenadas y equipadas para otro tipo de conflictos externos.

Además, la Comisión señala que “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.

Congresistas que estaban en Buga aseguran que el Esmad lanzó gases contra ellos

Congresistas de la oposición que se encontraban en Cali se dirigieron al municipio de Buga, Valle, para verificar la situación de derechos humanos, después de denuncias de excesos de la fuerza pública, en el marco de las manifestaciones.

El representante a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla denunció que mientras dialogaban con el Ejército y el Esmad, lanzaron gases lacrimógenos contra ellos y otras personas que se encontraban en el lugar.

"Nos dirigimos como misión de verificación de #DDHH a #Buga y mientras dialogábamos con el #Ejército el #Esmad lanzo gases lacrimógenos contra nosotros y las personas que se encontraban en el puente. No hay garantías, hacemos un llamado a la calma", trinó Asprilla.

En el lugar se encontraban los congresistas María José Pizarro y León Fredy Muñoz, entre otros.

Colombia registra 19.160 nuevos casos y 499 fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.067.879 casos de COVID-19, con 19.160 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 79.760, con 499 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.874.656. Se procesaron 72.818 pruebas (PCR: 42.905 y Antígenos: 29.913).

Bogotá registró una de las cifras más altas de infectados por COVID-19. Fueron 7.742 nuevos contagios en 24 horas, seguido por Antioquia con 2.289 casos, Santander (1.233), Cundinamarca (1.028), Valle (986).

Bogotá es el mayor aportante a la lista de fallecidos diarios con 131 decesos, Antioquia 69, Cundinamarca 45 y Valle 42.

Colombia aplicó en las últimas horas 177.611 dosis de la vacuna contra el COVID-19. En total ya se han aplicado 6.851.163 dosis, de las cuales el 38% corresponden a la segunda aplicación.

Trabajé para impulsar la política exterior en los principios de democracia: Blum

Luego de conocerse su carta de renuncia irrevocable, la saliente canciller Claudia Blum aseguró que trabajó con dedicación para impulsar la política exterior del Gobierno del presidente Iván Duque, “sustentada en los principios de la democracia, la legalidad, la equidad y el emprendimiento”.

Blum mencionó que afianzó una agenda de reactivación desde la CAN, la Alianza del Pacífico y Prosur, y que ayudó en la adopción del Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos.

“Para avanzar en la Paz con Legalidad, me dediqué a consolidar la relación constructiva con el Consejo de Seguridad de la ONU y a preservar su apoyo a la Misión de Verificación que hoy tiene un mandato ampliado en nuestro país”, agregó.

En su declaración, resaltó que la agenda ambiental global ocupó un lugar central en su gestión, así como la lucha contra la pandemia a través de la cooperación internacional y la asistencia a los colombianos varados en el exterior.

“En la ONU, la OEA y en el contexto regional, trabajé comprometida en la defensa de la democracia en nuestro hemisferio, pilar que identifica la política exterior del presidente Duque. Así mismo, afianzamos el liderazgo de Colombia en la lucha contra el delito transnacional”, concluyó.

Alcaldes y gobernadores de zonas PDET piden eliminar trabas en aprobación de obras

En medio del diálogo nacional, alcaldes y gobernadores de las 170 zonas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que han sido las más afectadas por la violencia y la pobreza, destacaron la aprobación de obras a favor de la estabilización de sus territorios, pero también expresaron algunos reparos.

El gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, pidió más celeridad en la aprobación de los proyectos y sugirió una unificación de las mesas técnicas de concertación.

“Aquí en el orden nacional hay una tramitología muy compleja porque hay diferentes mesas, la del DNP, la mesa sectorial y son varias. Por lo tanto, pasan meses sobre meses y nosotros allá en la región tratando de buscarle la solución para que sean aprobados esos proyectos”, dijo.

A su turno, Marcelino Chacón, alcalde de La Uribe, Meta, advirtió que “el Sisbén se convirtió en un problema para los alcaldes” y que “las familias más vulnerables están en unos rangos muy altos”.

También pidió agilizar el programa de sustitución de cultivos ilícitos. “Hoy no se encuentra una sola mata de coca en el municipio de La Uribe, pero queremos que a los campesinos se les cumpla con lo prometido. Esos procesos van lentos”, señaló.

Al final de la reunión, el presidente de la República, los alcaldes y gobernadores condenaron toda forma de violencia durante las protestas e invitaron al diálogo para encontrar soluciones a los problemas del país.

El jefe de Estado también anunció que en este mes se aprobarán nuevas obras para las zonas PDET y que habrá un estricto seguimiento al cumplimiento de los compromisos.

Medios no tendrían que indemnizar a terceros por sus publicaciones

La Corte Constitucional declaró inexequible la norma que permitía iniciar procesos de responsabilidad civil a periodistas y medios de comunicación por daños a terceros, como consecuencia de sus publicaciones, a menos que demostraran que no incurrían en culpa.

La decisión fue tomada por unanimidad. En adelante los procesos de responsabilidad civil extracontractual contra periodistas y medios de comunicación se sujetarán al régimen general, en aplicación del artículo 2341 del código civil. Es decir, no habrá una ley que condicione la profesión del periodismo en Colombia.

Según la Corte Constitucional dicho artículo establecía una presunción de culpa para el periodista o medio de comunicación ya que el comunicador debía demostrar la ausencia de culpa.

En pocas palabras ahora recae sobre el demandante la responsabilidad de demostrar la culpa del medio de comunicación o del periodista con sus informes.

Capturan a miembro de la Policía por muerte de menor durante protestas en Cali

El Fiscalía General de la Nación judicializó al patrullero de la Policía Nacional, Luis Ángel Piedrahita Hernández, quien estaría involucrado en la muerte de un menor de edad, ocurrida el pasado 28 de abril, durante las manifestaciones registradas en Cali (Valle del Cauca).

De acuerdo con la investigación y el material de prueba recaudado, el uniformado al parecer accionó su arma de dotación contra un adolescente de 17 años, después de que este supuestamente lo golpeó con el pie. Debido a la gravedad de la herida el joven falleció.

Al indiciado le fue imputado el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado. En las próximas horas un juez de control de garantías decidirá sobre su situación jurídica.

La Fiscalía avanza en las acciones investigativas con ocasión de los hechos registrados durante las protestas en esta zona del país.

Condenan a empresario tras red de corrupción del Tribunal de Cundinamarca

Fue condenado a 36 meses de prisión y el pago de 51 salarios mínimos William Rojas Mazo, un empresario del sector de la salud que pagó millonarias coimas a la red de corrupción que existía en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para ganar un pleito al Hospital de Ubaté.

Rojas Mazo era el representante de la empresa Soporte Vital y habría demandado al Hospital por diferencias en la ejecución de un contrato.

Según la Fiscalía, el empresario acudió al magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista y pactó contratar como defensa a la exnovia del togado Kelly Andrea Eslava Montes, hoy testigo principal del ente acusador, para torcer el fallo a su favor.

Esta persona habría pagado $206 millones a la cuenta de Aldemaro Vargas, primo y socio del mencionado magistrado (hoy preso). A raíz de esa coima, en 2016 el magistrado Vargas condenó al Hospital a pagar más de $9.000 millones al demandante y el 20% del monto de la condena a la abogada Kelly por derechos litigiosos.

Mazo recibió el beneficio de la casa por cárcel por ser cabeza de hogar.

El precio del dólar en Colombia cerró con un promedio de $3.728

Al cierre de la jornada, el precio promedio del dólar estadounidense se ubicó en seis puntos menos que el TRM, que presentó un precio promedio de $3.734,09.

También, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cayó 0,68 % tras la apertura.

Otro dato del Gobierno sostuvo que los precios al productor en Estados Unidos en base a la demanda final aumentaron en 0,60% en abril respecto al mes previo, también por encima de las expectativas de un alza de 0,30%.

En la tarde, las referencias principales de petróleo estaban a la baja. El Brent retrocedió 3,29%, con un precio de negociación de US$67,04, mientras el WTI bajó 3,47%, con una cotización de US$63,79.

Bloqueos en transporte terrestre de pasajeros dejan pérdidas y usuarios atrapados

Empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros reportaron que han tenido pérdidas por más de 60 mil millones de pesos en los primeros 15 días que ya cumplió el Paro Nacional, esto debido a los diferentes bloqueos en las carreteras que se realizan en el desarrollo de este, así los transportadores expresaron su preocupación ya que consideran que cerca de 300 empresas están al borde del cierre. En gran parte la situación también se debe a que este nuevo impacto se suma a los ya recibidos en el sector por la pandemia del COVID-19.

Igualmente, la preocupación también pasa por los pasajeros que siguen sin poder completar sus respectivos viajes, ya que según cifras de los mismos transportadores hay más de 500 usuarios aún represados en las terminales de Cali, Armenia, Tuluá y Manizales, los cuales están quedándose día y noche en dichos sitios.

Luego de exponer las cifras, los empresarios solicitaron a manifestantes y Gobierno de manera urgente que creen un corredor humanitario para facilitar el traslado de los usuarios y también el cese inmediato al bloqueo de las vías en todo el territorio nacional.

Finalmente, José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, dijo “estamos en una crisis humanitaria muy grande, hay más de 500 personas que están viviendo prácticamente en los vehículos en las ciudades de Cali, Armenia, Manizales, en el terminal de Tuluá, esta es una situación bastante grande, estamos solicitando un corredor humanitario y obviamente el desbloqueo de las vías, mientras esto no suceda pues vamos a seguir en una situación crítica”.

Tras meses de diálogos, se tomaron nuevas normas para el transporte especial

El Ministerio de Transporte informó que luego de meses de trabajo se logró realizar la modificación del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, respecto a la modalidad de transporte especial, según la cartera, los cambios entraron en vigor a partir de este jueves.

El Mintransporte explicó que el ajuste brinda herramientas a quienes presten este servicio de transporte para que puedan trabajar en condiciones óptimas, buscando así una reactivación de sus actividades productivas. Entre otras disposiciones, se incluye la ampliación a cuatro años adicionales del término del tiempo de uso para los vehículos matriculados antes del 30 de mayo de 2020, fecha de finalización de la primera emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

También se estableció un plazo de veinticuatro meses adicionales para la implementación y obtención de los certificados en el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Seguridad en el Trabajo.

Dentro del proyecto de modificación, buscando generar oportunidades para que los transportadores del servicio especial puedan aliviar posibles urgencias económicas, también incluye nuevamente la figura del cambio de servicio para que los propietarios que quieran retirarse del negocio puedan comercializar sus vehículos; seguido a esto se confirmó que a partir de la fecha, la figura permite que vehículos con más de 5 años de antigüedad en el servicio de transporte especial puedan realizar el cambio en cualquier tiempo, además, durante dos años todos los interesados podrán realizar el cambio de servicio, sin importar la fecha de matrícula ni el tiempo de permanencia en la modalidad, esto con el fin de renovar el parque automotor, aliviar las cargas económicas del sector y evitar la sobreoferta de vehículos que prestan el servicio.

Para las empresas, se incluyó habilitar formas alternas como el leasing financiero para que las mismas puedan acreditar el porcentaje mínimo de conformación de su parque automotor. Algo muy importante, es que desde ahora se permitirá el ingreso al servicio de vehículos nuevos clase automóvil, campero, camioneta y microbus, los cuales se encontraban restringidos.

Acueducto de Bogotá informa posibles cortes en el suministro debido a los bloqueos

Mediante un comunicado, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció que podría haber cortes en el suministro de agua ya que los insumos químicos para potabilizar el líquido no han podido llegar, debido a los bloqueos que se presentan en las vías nacionales como consecuencia de las protestas promovidas por el paro nacional.

Según afirma la entidad estos elementos químicos son muy importantes para el buen funcionamiento de las diferentes plantas de tratamiento que surten de agua a la capital y a municipios como Gachancipá, Tocancipá, Sopó, La Calera, Cajicá, Chía, Funza, Madrid, Mosquera, Soacha y Cota.

“La empresa continuará haciendo todas las gestiones necesarias para resolver esta situación e informará de inmediato a los ciudadanos, en la medida que se normalice la entrega de los insumos. En este momento los proveedores de los químicos provenientes de Barranquilla están haciendo todo lo posible por llegar a la capital”, precisaron.

“El riesgo que estamos corriendo todos los habitantes de Bogotá es enorme. He defendido y seguiré defendiendo la protesta pacífica, pero me parece que llegó la hora de un mensaje por parte del comité del paro invitando al levantamiento de los bloqueos”, dijo al respecto el veedor distrital, Guillermo Rivera.

Superservicios pidió no bloquear el paso de químicos para tratar el agua en Bogotá

Ante la alerta generada por la Empresa de Acueducto de Bogotá, en la que expuso los problemas que hay para poder movilizar insumos y químicos para realizar la potabilización del agua en Bogotá, esto debido a los bloqueos que se registran por algunas manifestaciones en las carreteras del país y que pone en riesgo a su vez la prestación de forma correcta del servicio de agua en la capital de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hizo un llamado a los manifestantes.

Ante el escenario, la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, dijo “hemos estado en permanente contacto con el Acueducto de Bogotá para hacerle monitoreo a los camiones que traen los insumos para la potabilización del agua que consumimos los bogotanos, hacemos un llamado a todos los manifestantes que se encuentran en las vías nacionales, que están ejerciendo su libre derecho a la protesta pacífica a no bloquear el paso de estos vehículos que llevan insumos que son importantes para poder garantizar el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Bogotá”.

Seguido a esto, la Superintendente Avendaño pidió que se desbloqueen las vías de acceso a la capital de la República, no solamente para permitir el paso de los insumos anteriormente nombrados, sino también de alimentos y combustibles.

De mantenerse la situación, no se descartó por parte del ente de control y vigilancia que se pueda presentar desabastecimiento de agua potable en Bogotá e igual tener inconvenientes con este tema en 11 municipios de Cundinamarca.

Padre de Lucas Villa recibió el diploma que acredita como profesional a su hijo

En las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira, esta tarde del jueves se llevó a cabo la ceremonia fúnebre del estudiante Lucas Villas, quien fue asesinado al recibir 8 impactos de bala mientras se manifestaba de forma pacífica en el viaducto de la capital risaraldense, la noche del 5 de mayo.

Luego de luchar por seis días, Lucas falleció el pasado 11 de mayo en el Hospital San Jorge de Pereira.

En medio de las honras fúnebres, su padre Mauricio Villa compartió unas conmovedoras palabras de despedida para su hijo.

También, las directivas de la institución de educación superior hicieron entrega oficial a su padre y a su hermana del diploma que certificaba a Lucas Villa como profesional de las Ciencias del Deporte.

El emotivo momento puede presenciarse en el video desde el minuto 22 de una transmisión en vivo desarrollada desde la cuenta de Facebook de la UTP.

Congresistas del Valle piden restablecer diálogos entre Gobierno y manifestantes

Congresistas de varios partidos políticos le hicieron un llamado al Gobierno y a los manifestantes en Cali a retomar los diálogos para intentar encontrar soluciones a la crisis que se vive en esa ciudad y en todo el país.

El senador del Centro Democrático, Gabriel Velasco, hizo un llamado a la sensatez y aseguró que "la disposición al diálogo y a encontrar soluciones sostenibles debe venir de todas partes".

La representante de la Alianza Verde, Catalina Ortiz aseguró que "debe haber un mínimo de tregua que permita que haya garantías" y señaló que a través del diálogo se superará la crisis.

El senador del Polo Democrático, Wilson Arias señaló que es necesario acudir a terceros que den garantías, en el marco de los diálogos entre el Gobierno y los manifestantes.

"Intentar restablecer los diálogos, con otros actores como Naciones Unidas, la Iglesia, monseñor o el padre De Roux", aseguró.

Obra en la vía Porvenir-La Platina se entregaría en octubre: Contraloría

Mediante la estrategia Compromiso Colombia de la Contraloría General de la República se logró la reactivación de las obras de pavimentación de 3,5 kilómetros en la vía Porvenir-La Platina, que permite el ingreso a Quibdó, capital del Chocó.

El contralor, Felipe Córdoba, realizó en noviembre del año pasado una visita a la obra y evidenció las dificultades que tenía el contrato de pavimentación, que incluye el puente sobre la quebrada El Caraño. Desde entonces, el ente de control ordenó que se realizaran diferentes acercamientos con la ciudadanía, el contratista, la interventoría y supervisores del proyecto.

Los encuentros terminaron en acuerdos para la reactivación de las obras, que iniciaron su ejecución en febrero de 2015, fueron contratadas en diciembre de 2014 con el consorcio Malla Vial, por valor inicial de $13.210 millones, con recursos de regalías. Y que debían haberse adelantado en un período de 10 meses.

No obstante, en 2018 fue cedida a la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño (Amunorte), con las mismas condiciones del contrato inicial No 216, y tras los ajustes realizados tiene un valor de $15.432 millones. La interventoría fue contratada con el Consorcio Porvenir, por valor de $2.268 millones.

Con el reinicio de las obras se espera que tenga un tiempo de ejecución de 5 meses y sea entregado a la comunidad el próximo mes de octubre.

Protestas en contra del fútbol en Barranquilla terminaron en desmanes una vez más

En Barranquilla durante el segundo día de protestas en contra del fútbol se presentaron nuevos desmanes en la calle 72, exactamente a dos cuadras del estadio Romelio Martínez, donde se disputó el partido entre América de Cali vs Atlético Mineiro por la Copa Libertadores.

Una vez más la manifestación pacífica que realizaron cientos de ciudadanos se vio empañada por un grupo de jóvenes que se enfrentaron a piedras contra el Esmad, (Escuadrón Móvil Antidisturbios), mientras la Fuerza Pública respondió con chorros de agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar a los protestantes.

El partido fue suspendido en siete oportunidades por el humo de los gases que ingresó al estadio debido a la brisa. Sin embargo, afuera no cesaron los enfrentamientos hasta que se terminó completamente el juego.

Durante los disturbios, un grupo de la misión médica denunció haber sido atacados por miembros del Esmad cuando prestaban los primeros auxilios a una persona lesionada. Por su parte, la Secretaria de Gobierno de Barranquilla Jenifer Villareal, reportó cinco personas heridas.

Recordemos que, la noche de este miércoles, siete personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en diferentes centros asistenciales de la ciudad. Además, según el reporte de las autoridades, resultaron vandalizados un supermercado, un cajero automático, un local comercial y varias señales de tránsito en medio de las protestas.

Dimayor aplazó nuevamente el partido entre Cali y Tolima

La Dimayor confirmó este jueves que el partido entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima por la liga colombiana no se jugará este viernes como se tenía previsto.

Aunque no mencionan la razón, la situación que se vive en el Valle del Cauca sería una razón para el aplazamiento de este compromiso.

“Nos permitimos informar que el partido correspondiente a los Cuartos de Final Vuelta entre Deportivo Cali vs Deportes Tolima se encuentra aplazado. Dimayor, comunicará de manera oportuna la nueva programación del enfrentamiento”, señalaron en su comunicado.

Asimismo, la Dimayor mencionó que los partidos de las semifinales también serán reprogramados para garantizar el Fair Play.

“Las fechas de las semifinales serán modificadas con la intención de mantener el Fair Play, para todos los clubes que avancen a esta instancia”, agregaron.

Futbolistas profesionales piden no jugar en medio de la situación que vive el país

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ACOLFUTPRO dio a conocer mediante un comunicado las intenciones de los jugadores respecto a la competencia en futbolística, en medio de la compleja situación de orden público en la que se encuentra el país.

Luego de una reunión virtual en la que participaron los capitanes de los clubes profesionales, donde dejaron clara su posición en relación a los recientes hechos, solicitaron a la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol no programar los partidos faltantes correspondientes al torneo local, hasta que se garantice la seguridad e integridad de estos.

Así mismo, manifestaron su apoyo a las manifestaciones que buscan contribuir a un “país más justo, equitativo e inclusivo, en el que se nos garanticen a todos, sin distinción las condiciones mínimas para vivir con dignidad".