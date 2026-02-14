Amanezca bien informado con La W este 11 de mayo. Foto: Getty Images / IRONHEART( Thot )

La falta de acuerdo entre el Comité de Paro y el Gobierno, y Lucas Villa siendo diagnosticado con muerte encefálica son algunas de las noticias de este martes 11 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Comité del Paro no llegó a ningún acuerdo con el Gobierno y dice que el paro sigue

El presidente Iván Duque se reunió con el Comité Nacional del Paro en la Casa de Nariño, después de 13 días de manifestaciones, para avanzar en un diálogo que permitiera ponerle fin a las jornadas de protestas que ya dejan varias personas muertes y múltiples heridos.

Según los promotores del paro, el Gobierno Nacional no ha cedido en ninguna de las peticiones que se le ha hecho al presidente Iván Duque desde hace más de un año y medio

“No hubo empatía del Gobierno con las razones, con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional. No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes, que lo han hecho pacíficamente”, dijo Francisco Maltés, presidente de la CUT.

Por su parte, Jennifer Pedraza, vocera de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, convocó a una nueva jornada de paro nacional para el próximo 12 de mayo.

“El discurso del presidente Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la Fuerza Pública sobre las manifestaciones y, sobre la base de eso, es imposible tramitar cualquier tipo de reivindicación porque el movimiento social tiene allí su fortaleza”, señaló.

Finalmente, pidió que el mandatario atienda la grave situación de orden público en Cali y las denuncias de abuso sexual contra mujeres marchantes.

A la cita asistieron el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, varios ministros y consejeros presidenciales, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz; el representante de la Iglesia Católica y director de la Pastoral Social, monseñor Héctor Fabio Henao, entre otros.

Por parte del comité estuvieron representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General de Trabajo, la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, la Confederación Democrática de Pensionados, los colectivos Arte y Cultura, Dignidad Agropecuaria, la organización LGTBI, la organización camionera y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.

Comité de Paro no aceptó invitación del Gobierno para una nueva reunión técnica

Ante la propuesta realizada por el Gobierno Nacional al Comité del Paro para desarrollar una futura reunión técnica con la ONU, la iglesia y dar solución así al pliego de peticiones que existe por parte del mismo Comité, la Central Unitaria de Trabajadores confirmó que no aceptarán dicha invitación.

Se debe recordar que esa propuesta del Gobierno Nacional nació en la tarde de este lunes, luego de que se realizará el primer encuentro entre el alto Gobierno y los promotores del paro nacional, el cual finalizó sin ningún acuerdo, aunque desde la Presidencia se aclaró que la reunión realizada fue exploratoria y no tenía el propósito de presentarle un acuerdo al país.

Desde su cuenta de Twitter, el fiscal general de la CUT, Fabio Arias, trinó “@IvanDuque en la reunión con el Comité Nacional de Paro no rechazó la brutalidad policial ni se atrevió a hablar de los 47 manifestantes asesinados. Ni aceptó una reunión en Cali. No entiende qué está pasando y la indignación contra él @cutcolombia”.

Finalmente, la CUT aseguró que la negociación del pliego de peticiones que fue entregado al Gobierno Nacional desde el año pasado, se retomará cuando consideren que hay las garantías correspondientes para poder hacerlo.

CIDH condenó ataque armado contra la minga indígena en Cali

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el ataque armado que la minga indígena sufrió este nueve de mayo, el cual dejó por lo menos ocho personas heridas. Al mismo tiempo le solicitaron al estado colombiano adelantar investigaciones prontas y eficaces para revelar la identidad de los autores.

"La CIDH insta al estado de Colombia a investigar diligentemente los hechos incorporando un enfoque étnico-racial, esclareciendo la posible participación de agentes estatales, y sancionando a los responsables", indicaron.

El órgano internacional alertó sobre el grave impacto que cualquier tipo de violencia genera en esas comunidades y al mismo tiempo resaltó el rol de los líderes indígenas en la protección de sus derechos.

Lucas Villa fue diagnosticado con muerte encefálica

En una conferencia de prensa, las directivas del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde se encontraba internado este joven activista, Lucas Villa, desde el pasado miércoles 5 de mayo, confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral.

"Lamentamos informar que, no obstante a la atención prestada, el paciente no presentó ninguna reacción neurológica después de suspender la sedación. El paciente tiene isquemia general global. Sigue conectado a un respirador y no hay nada que hacer", confirmó el gerente Juan Carlos Restrepo.

Según el parte médico, solo resta esperar que su corazón deje de latir; además desde el centro asistencial aseguraron que su familia ya está recibiendo apoyo psicológico.

Es importante recordar que Villa, al igual que dos jóvenes más, recibió varios impactos de bala mientras participaba de un plantón pacífico, en el marco del paro nacional, en el viaducto César Gaviria Trujillo.

Capturan a dos miembros de la Policía por muerte de Santiago Murillo en Ibagué

Según Miguel Ángel de Río, quien representa a la familia de Santiago, un juez de instrucción militar dictó la orden de captura contra los dos uniformados. El jurista pedirá que el caso sea adelantado por la justicia ordinaria pues "el homicidio no se da en actos de servicio por parte de los policías".

Para el abogado la investigación contra un mayor y un teniente de la Policía debe ser adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

" ...dispararles a particulares no es función de la fuerza pública y es un crimen totalmente repudiable, es un crimen doloso..." dijo el abogado

Hay que recordar que, según la familia de Santiago, el joven recibió un disparo mientras regresaba de la casa de su novia. Los hechos se registraron en medio del marco de las protestas en Colombia.

Confirman la muerte de Daniel Alejandro Zapata en medio de protestas en Bogotá

El joven Daniel Alejandro Zapata se convirtió en la primera víctima mortal en Bogotá, en medio de las manifestaciones que completan 13 días.

La organización Lazos de Dignidad confirmó la noticia del joven de 20 años, quien resultó herido en la cabeza el pasado primero de mayo, en medio de las manifestaciones que se presentaron en Banderas, en el suroccidente de Bogotá. Al parecer, habría sido golpeado por un artefacto en la cabeza.

Debido a la gravedad de las heridas fue trasladado a Eusalud Clínica Mandalay, donde permaneció por cinco días en una unidad de cuidados intensivos y en coma inducido. Sin embargo, perdió la batalla y falleció este lunes 10 de mayo.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López señaló que no tenía información debido a que el hospital no había reportado su ingreso ni su fallecimiento.

Además, pidió a la Secretaría de Salud de Bogotá investigar por qué no se están haciendo los reportes de personas lesionadas en las protestas.

Colombia registró 12.543 nuevos casos y 488 fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.015.301 casos de COVID-19, con 12.543 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 78.342, con 488 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.835.554. Se procesaron 41.678 pruebas (PCR: 31.080 y Antígenos: 10.598). Del total de pruebas, el 30% dio positivo para el virus, uno de los índices de posibilidad más altos que ha tenido el país desde el inicio de la pandemia.

Duque advierte un posible “pico dentro del pico” por aglomeraciones en el país

El presidente Iván Duque aseguró que ha habido una gran interacción ciudadana en los últimos días, por lo que podría haber “un pico dentro del pico” y un desbordamiento de las unidades de cuidado intensivo.

El mandatario hizo un llamado al autocuidado y a proteger la vida, la salud y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“Si nosotros no nos cuidamos y se propician aglomeraciones estaremos exponiendo a muchas personas a desenlaces fatales y a no tener capacidad de respuesta en las unidades de cuidado intensivo, en distintos lugares del país”, señaló.

Entretanto, el mandatario ratificó el llamado a levantar los bloqueos y destacó la invitación de los medios de comunicación a no acudir a las vías de hecho.

“Una cosa es la expresión pacífica y otra cosa son los bloqueos, el rechazo total a los bloqueos es fundamental porque la sociedad colombiana no puede estar secuestrada y ese tipo de prácticas son violentas, aunque no se ejerzan con armas y con agresiones”, dijo.

La alcaldesa le dice no al fútbol en Bogotá

Bogotá llegó al 96% de ocupación de camas UCI por el COVID-19, ante esto, la alcaldesa Claudia López anunció este lunes varias medidas para tratar de disminuir los contagios en la ciudad y así no colapsar el sistema de salud hospitalario.

Entre estas medidas, el fútbol fue el más afectado, ya que Millonarios, Santa Fe y La Equidad no podrán utilizar los escenarios deportivos de la ciudad, debido a que no fue autorizado el préstamo del estadio Nemesio Camacho El Campín, ni el Estadio Metropolitano de Techo. Sin embargo, esta medida no afecta a la realización de la Copa América dado que según la alcaldesa no es una decisión que dependa de ella.

"El fútbol estaba suspendido y sigue suspendido. No tenemos capacidad para la vida, menos para el fútbol. La Copa América no la organizo yo, cualquier realización o utilización de un escenario para un evento de futbol está suspendido en la cuidad de Bogotá. Estaba suspendido hace dos semanas y sigue suspendido", señaló la alcaldesa.

Cabe recordar que la Copa América 2021 está planeada para realizarse entre el 13 de junio al 10 de julio, y Bogotá será sede de cuatro partidos, incluyendo el partido por el tercer y cuarto puesto. Aunque continua la polémica si debe realizarse o no debido a los altos contagios que hay junto a la compleja situación de orden público del país.

Por su parte, los tres principales equipos capitalinos tendrán que buscar sedes para cumplir con los compromisos pendientes: Millonarios por las semifinales del torneo local, La Equidad en la Copa Sudamericana y Santa Fe por la Copa Libertadores.

Uribismo impulsará la reducción del Congreso

El Centro Democrático presentó un proyecto de austeridad con el que se busca reducir el número de senadores a 48 y cambiando las reglas en la Cámara de Representantes para que haya dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada millón de habitantes.

El representante de ese partido Christian Garcés aseguró que esta iniciativa no afectará la representación de los colombianos en el Congreso.

"Tenemos cerca de 17 partidos, tenemos una situación que pone en duda nuestra representatividad. Este proyecto no debilita, sino que fortalece la democracia porque habrá una mayor claridad de la opinión pública frente a quiénes son sus congresistas", aseguró.

El proyecto también prevé la eliminación de las contralorías regionales, la Auditoría General de la República, la Contaduría General de la Nación y le da facultades extraordinarias al presidente de la República para que elimine y fusione entidades del Estado.

JEP aceptó a mayor (r) procesado por tres presuntos falsos positivos en Tolima

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aceptó el sometimiento del mayor (r) del Ejército Arcesio Sánchez por la presunta ejecución extrajudicial de tres jóvenes en zona rural del municipio de Planadas en el Tolima. De acuerdo con la investigación, el supuesto combate donde Enrique Avilés, Jhonatan Agudelo y Melquisedec Ocampo murieron y fueron presentados como guerrilleros de las Farc tiene serios cuestionamientos.

Según la Fiscalía y los relatos de familiares de las víctimas, por ejemplo, el menor Melquisedec Ocampo incluso era informante del Ejército junto a su madre, lo cual riñe con una supuesta condición de guerrillero activo.

Previo a su ejecución fueron contactados por dos civiles de nombre Jesús Leal (se hacía llamar Jean Carlos) y Faiber Prieto, quienes presuntamente los llevaron al lugar donde finalmente fueron asesinados con tiros en la espalda.

"Eran como las ocho de la noche del día sábado cuando yo le timbré y me contestó: mami tranquila que aquí estoy. Ahí sentí que le quitaron el celular, esas fueron las últimas palabras", señaló la madre de Melquisedec Ocampo.

Debido a la angustia, la mujer contactó a un Mayor de apellido Hernández, quien le indicó que posiblemente se habían quedado sin señal.

En su decisión la JEP señaló que aparte del informe presentado por Sánchez y sus hombres donde describían el presunto combate no existen más pruebas que corroboren esa versión, en cambio la manera en la que murieron los tres jóvenes dejó muchas dudas.

"...aunque los militares sostuvieron que pertenecían a las Farc, que se encontraban en la zona con material de guerra y que atacaron a la patrulla militar tales afirmaciones aún no cuentan con respaldo de ningún elemento probatorio", indicó la jurisdicción.

El tribunal le otorgó al militar retirado un término de diez días para que informe si aceptará su responsabilidad por las supuestas ejecuciones extrajudiciales o qué camino adoptará y a su vez para que ajuste su plan de aporte a la verdad porque a juicio del tribunal aún no cumple con los estándares establecidos.

CIDH admitió demanda por muerte de mujer de 15 años y su hijo a manos de las AUC

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudiará una demanda contra el estado colombiano por la muerte de una mujer de 15 años y su bebé de 9 meses, quienes de acuerdo con la investigación, esperaban a un hombre, pareja de la mujer quien presuntamente tenía vínculos con las AUC, pero fueron raptadas y sus cuerpos aparecieron quemados cerca de la terminal de transportes de Soledad en el Atlántico.

Según la madre de la mujer quien acude a la CIDH, el caso se mantiene en la impunidad porque, aunque se estableció la participación de dos paramilitares ya fallecidos, el exjefe de ese grupo criminal Carlos Cuartas conocido como "Montería", señaló que la versión existente entre sus filas era la de un crimen pasional, pero a la fecha la pareja de la víctima (para esa época) no se encuentra vinculada a ningún proceso y otros cinco supuestos implicados tampoco.

Aunque el estado se opuso a que la Comisión admitiera el caso, el órgano internacional rechazó su petición indicando que la familia de las víctimas lleva más de una década buscando justicia.

"Dado que han transcurrido diecisiete años desde los hechos denunciados y que a la fecha existiría una alegada situación de impunidad, la CIDH concluye, como lo ha hecho en otros casos, que aplica la excepción al agotamiento de los recursos internos", concluyeron los comisionados.

La familia de las víctimas manifestó que en Colombia no pudo ejercer debidamente su derecho a la justicia, porque desde un principio cuando pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía comenzaron a recibir amenazas.

Deuda externa llegó a US$156.775 millones en febrero

El Banco de la República informó que la deuda externa llegó a US$156.775 millones en febrero pasado. Un monto que representa un incremento de 11% si se compara con la registrada a febrero de 2020, cuando llegó a US$139.478 millones.

Como porcentaje del PIB, la deuda se ubicó en 51,8%, por encima del 51,3% registrado a febrero del año pasado.

En esa línea, la deuda pública del país sumó US$91.988 millones, mientras que la privada llegó a US$64.787 millones.

Vale recordar que la estadística de deuda externa que muestra el Emisor incluye el financiamiento obtenido bajo las modalidades de préstamos bancarios, créditos comerciales (de proveedores), títulos de deuda (bonos) y arrendamiento financiero, y no incluye los pasivos por concepto de inversiones de portafolio en Colombia.

Avanza el abastecimiento de combustible en el Valle del Cauca

En medio de los bloqueos que se presentan en el Valle del Cauca, el Ejército y la Policía, ha logrado el abastecimiento de 422 mil galones de combustible, entre gasolina y ACPM, para el Valle del Cauca y Cali.

A Cali han llegado 203.829 galones de combustible, al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón 45.200 (para aviones), a Yumbo 10.600, a Palmira 22.000 y Jamundí 17.800 galones.

"Las tropas del Ejército vienen desarrollando rutas seguras en corredores logísticos dónde venimos transportando combustible para el departamento del Valle, es así como llevamos 422 mil galones que han sido distribuidos en varios municipios del departamento y en la ciudad de Cali levamos más de 200 mil y adicionalmente hacia el aeropuerto. El Ejército apoya a la Policía y a la población civil en las diferentes tareas, cuenten con su Ejército", aseguró el mayor general, Álvaro Vicente Pérez, comandante del Comando Conjunto No. 2 del Suroccidente.

Adicionalmente, en un helicóptero B-206 Ranger, la Fuerza Aérea Colombiana logró el transporte de 10.400 vacunas contra el COVID-19 y 500 pruebas hacia Tuluá y Buga.

Nuevas medidas entrarán a regir en Bogotá por aumento en casos de COVID-19

Debido al incremento en los casos de COVID-19 y a la alta ocupación de camas UCI en la capital del país, la alcaldesa Claudia López anunció las nuevas medidas que entrarán a regir desde ese martes 11 de mayo.

Según explicó la mandataria, todo establecimiento comercial debe cerrar a las 10:00 p.m. Además, habrá ley seca de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. y toque de queda general de 11:00 p.m. a 4:00 a.m.

Por otro lado, también se autorizó el retorno a clases presenciales en las condiciones de aforo y bioseguridad previamente establecidas.

"Seguimos en alerta roja y es indispensable mantener todas las medidas de cuidado individual y colectivo que podamos", escribió la alcaldesa en su cuenta de Twitter.

Procuraduría abre investigación disciplinaria contra el alcalde de Zipaquirá

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al alcalde de Zipaquirá, Wilson García Fajardo, por su presunto actuar irregular al incitar a la ciudadanía a bloquear vías nacionales en perjuicio de la población de Bogotá.

Los hechos quedaron registrados en un video, que fue difundido a través de redes sociales, en donde el mandatario local aparece conversando junto a un grupo de personas. En el clip, el mandatario señala “hoy vengo también a pedirles el respaldo a quienes nos están ayudando con los bloqueos, por favor, las vías internas no. Sigamos con nuestro objetivo del paro nacional frente al Distrito, pero no le hagamos daño a nuestro pueblo en la ciudad de Zipaquirá. Es tan simple como eso”.

Con la apertura de investigación, el Ministerio Público busca verificar si la conducta efectivamente ocurrió, determinar si es constitutiva o no de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar y la responsabilidad o no del funcionario.

El alcalde García Fajardo puede rendir versión libre si así lo desea.

Limitan venta de gasolina en Puerto Asís, Putumayo, para evitar desabastecimiento

El país completa este lunes 13 días de manifestaciones en el marco del paro nacional, situación que ha generado bloqueos en las principales vías del país. Debido a esto, el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible no ha sido posible en algunos sectores de Colombia.

A pesar del llamado del Gobierno Nacional para permitir el abastecimiento en las ciudades, continúan los bloqueos en las calles.

El alcalde de Puerto Asís limitó a 2 galones la venta de gasolina a motocicletas, hasta 5 galones para los carros y 10 galones para camiones, buses de servicio público y camperos.

También implementó un pico y placa para prestar el servicio de combustible en las estaciones del municipio. Estas medidas se implementaron de manera indefinida hasta que se levante el paro nacional.

Crean Fondo Regional de Estabilización de Precios del Arroz en Norte de Santander

El ministro de Agricultura anunció la creación del Fondo Regional de Estabilización de Precios del Arroz en Norte de Santander, según lo expuesto, esto se dio durante el diálogo realizado en la región con Dignidades Arroceras del departamento y la participación de la Gobernación, así como de las alcaldías municipales.

La cartera agropecuaria explicó que este nuevo Fondo Regional de Estabilización de Precios del Arroz tiene la meta de cubrir una capacidad productiva de hasta 53.000 toneladas, para beneficiar a pequeños productores de arroz de la región.

Además, en la reunión con los arroceros, el titular de la cartera de agricultura, Rodolfo Zea, reiteró la necesidad de sumarse y continuar con la campaña de #AbastecimientoSeguro, con el fin de no afectar los ingresos de los productores y permitir el paso de alimentos a las ciudades y centros poblados.

Allí el ministro Zea dijo “somos un Gobierno abierto al diálogo y respetuosos del derecho constitucional de la protesta, pero los bloqueos son inaceptables, porque atentan contra los ingresos de nuestros campesinos, así como contra la salud y vida de los colombianos”.

Seguido a esto, también se informó que se estableció una agenda futura de trabajo el cual incluye distintas mesas técnicas para definir el tema de tierras, crédito e insumos.

Finalmente, Libardo Cuberos, presidente de Dignidad Arrocera, manifestó “hoy salimos con una respuesta favorable para nuestro sector arrocero, apoyando a uno de los gremios que más aporta en el sector agropecuario porque esta es la manera de hacer país y construir patria, dialogando”.