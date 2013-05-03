Alias "El Negro Orlando" usaba una pistola de oro y vivía en un apartamento blindado
El general José Roberto León Riaño, sostuvo en La W que con la captura de Orlando Gutiérrez Rendón, se empieza a desmantelar una red sicarial al mando de "Los Urabeños".
El director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, sostuvo en www.wradio.com.co que con la captura de Orlando Gutiérrez Rendón, alias El Negro Orlando, se empieza a desmantelar una red sicarial al mando de “Los Urabeños”.
León Riaño indicó que el alias El Negro Orlando llevaba más de 25 años al servicio del narcotráfico y que actualmente se desempeñaba como jefe de sicarios de “Los Urabeños”.
El policía contó que desde finales de los años 90 Gutiérrez Rendón tuvo vínculos con todas las organizaciones criminales. Además, dijo que el capturado vivía en un apartamento blindado en Cali y portaba una pistola con mecanismos de oro.
León Riaño indicó que el alias El Negro Orlando llevaba más de 25 años al servicio del narcotráfico y que actualmente se desempeñaba como jefe de sicarios de “Los Urabeños”.
El policía contó que desde finales de los años 90 Gutiérrez Rendón tuvo vínculos con todas las organizaciones criminales. Además, dijo que el capturado vivía en un apartamento blindado en Cali y portaba una pistola con mecanismos de oro.