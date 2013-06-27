Alessandro Corridori acepta haber falsificado firmas en caso InterBolsa
A través de Invertácticas se gestionó las supuestas maniobras de manipulación en la acción de Fabricato que sobrevaloró el valor del precio del título.
El inversionista italiano reconoce la participación de varias empresas en las operaciones repo en el mercado financiero, entre las cuales se vincula a la empresaria Violy McCausland.
Aunque reconoce que tuvo que ver con el desarrollo de estas operaciones sostiene que no tiene nada que ver con la quiebra de la comisionistas ya que los problemas de liquides venían desde mucho antes.
Los recursos a través de los repos suman 35 mil millones de pesos que están en diferentes sociedades creadas, lo cual dificultará la recuperación de los dineros, ya que Corridori no es claro al manifestar dónde se encuentran dichos recursos.
Escuche el audio completo aquí.
Autor: La W
