Alerta por actividad sísmica del volcán Nevado del Ruiz

El Comité Local de Emergencias activó los protocolos preventivos en el aérea de influencia del volcán, por la actividad sísmica de las últimas horas y la emisión de gases. Los habitantes de las riveras de los ríos Chinchiná, Molinos, La Marcada, Gualí, Azufrado y Lagunillas fueron alertados sobre los planes de contingencia ante una eventual emergencia.

De acuerdo con el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, Jorge Andrés Bernal Sánchez, el volcán se mantiene la alerta amarilla “pese a que nivel sísmico es estable hay riesgo por una eventual caída de lodo y desprendimientos de agua y rocas que podría afectar las riveras de los ríos”.

Por el momento personal del Instituto de valorización de Manizales (Invama) verifica el funcionamiento de las alarmas de pánico instaladas en la zona de influencia y los organismos de socorro realizan el conteo de los equipos de atención de emergencias.

La alerta amarilla se mantiene y las autoridades recomiendan estar atentos a cualquier cambio en la actividad y usar tapabocas para evitar la inhalación de cenizas y de olores a azufre que aumentan las gripas y enfermedades respiratorias.