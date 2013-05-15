A los usuarios se les entregará un promedio de minutos por llamadas caídas: CRC
El director de la Comisión, Pablo Márquez, explicó que los operadores deberán implementar tecnologías para establecer a cuáles se les caen las llamadas para poder "compensarlos".
El director de la Comisión Reguladora de Comunicaciones, Pablo Márquez, explicó en www.wradio.com.co que los operadores de telefonía móvil deberán implementar tecnologías que permitan establecer a cuáles usuarios se les caen las llamadas, para así poder compensarlos con “minutos”.
Márquez sostuvo que la medida busca que cuando el usuario “no tenga disponibilidad de un servicio que contrató sea vea compensado por llamadas caídas o porque tuvo muchos intentos de llamadas que no pudo completar”.
“Esto es para que los usuarios por lo menos que no sientan que ha habido un perjuicio por fallas de la red”, indicó el funcionario. Agregó que “vamos a terminar tomando una medida, que en principio es transitoria, la cual se le va entregar a los usuarios un promedio de minutos de llamadas caídas que ha tenido el operador durante el mes”.
Indicó que habrá una compensación individual “usuario por usuario”. “Cada cliente debe ver compensada su experiencia. A cada usuario se le compensará con los minutos que ha dejado de percibir”, señaló.
