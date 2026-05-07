Bill Burke recuerda a Ted Turner: “No creo que fuera amigo de Trump o lo haya apoyado”
Bill Burke, exejecutivo de TBS, habló en 6AM W para compartir detalles de su relación profesional con Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas que murió el pasado 6 de junio.
Bill Burke recuerda a Ted Turner: “No creo que fuera amigo de Trump o lo haya apoyado”
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...