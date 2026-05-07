Se registran 17 incidentes de antisemitismo por día en Estados Unidos: director Liga Antidifamación
En 6AM W, Alexander Rosenberg se pronunció sobre el informe de la Liga Antidifamación que reveló un récord histórico de agresiones antisemitas y ataques con armas letales en 2025.
Se registran 17 incidentes de antisemitismo por día en Estados Unidos: director Liga Antidifamación
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En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, Alexander Rosenberg, director de Organizaciones Internacionales y Relaciones Externas de la Liga Antidifamación (ADL), se refirió al informe publicado por esta entidad que revela que, en 2025, se registró un récord histórico de agresiones antisemitas y ataques con armas letales, convirtiéndose así en el tercer año con más incidentes antisemitas en total desde 1979.
Al respecto, Rosenberg explicó que el documento registra un total de 6.274 incidentes de antisemitismo en los Estados Unidos en total, lo cual significa que ocurren alrededor de 17 incidentes por día.
También precisó que, en 2022, previo al atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, se habían registrado casi 3.700 incidentes al año, lo cual supuso un récord para ese momento.
Para Rosenberg, estas cifras reflejan que “el antisemitismo no subió de repente”, sino que es un fenómeno que “viene en subida en los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo por muchísimas razones”.
“Creo que atribuirles a ciudadanos de judía en cada uno de los países donde ellos viven las decisiones soberanas de un estado, que además las toma en defensa de su propia población, es incorrecto. En efecto, eso es lo que hace que estos incidentes se vuelvan antisemitas”, sostuvo.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...