El procurador Alejandro Ordoñez afirmó que espera que en los cuatro meses anunciados por el presidente Santos para definir qué pasa con las negociaciones de paz, se termine definitivamente el conflicto armado, "con una firma razonable, sin impunidad".

Indicó que hay que estar atentos frente a los riesgos que ha advertido la Procuraduría si se acoge el cese bilateral planteado ambas partes de la mesa, y que iniciará con el comienzo del desescalamiento previsto para el próximo 20 de julio.

"El desescalamiento no puede consistir simplemente en que cesen los ataques contra la Fuerzas Militares, sino que cesen los ataques contra la población civil. Ya vimos cuáles fueron los frutos del pasado desescalamiento", dijo Ordoñez.

En el pasado desescalamiento, se amarraron a las fuerzas militares y las Farc incrementaron su accionar y su poder. Ordoñez ha advertido que las Farc quieren tomarse las próximas elecciones.