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Cable eléctrico sería hipótesis del origen del incendio en Los Gallardos: Ridazo, Alcalde de Antas

Pedro Ridazo Zamora, alcalde de Antas (Almería), Pedro Ridao, aseguró en 6AM W de Caracol Radio que el incendio forestal originado en la zona de Los Gallardos se encuentra estabilizado, aunque advirtió que el principal riesgo sigue siendo un cambio en las condiciones del viento, que podría reactivar las llamas.

Más de 50 personas fueron evacuadas

El alcalde señaló que fueron evacuadas entre 52 y 55 personas de las barriadas Los Raimundos, Cabezo María y El Pilarico. Los habitantes fueron trasladados a un antiguo convento propiedad del municipio, donde recibieron alimentación y alojamiento mientras las autoridades determinan cuándo podrán regresar a sus viviendas.

La hipótesis apunta a un cable eléctrico

Según indicó el mandatario, la principal hipótesis sobre el origen del incendio es la caída de un cable de alta tensión sobre una zona de maleza.

Explicó que las chispas habrían iniciado el fuego, que se propagó rápidamente debido a las fuertes ráfagas de viento registradas durante la tarde del jueves, de entre 60 y 70 kilómetros por hora.

El viento mantiene en alerta a las autoridades

Pedro Ridazo afirmó que actualmente más de 500 personas trabajan en las labores de extinción y confió en que el incendio pueda ser controlado si las condiciones meteorológicas se mantienen favorables.

No obstante, advirtió que existe preocupación por el pronóstico de nuevas ráfagas de viento durante la tarde, ya que podrían reactivar varios focos del incendio.

La evacuación se hizo casa por casa

El alcalde explicó que, debido a la rapidez con la que avanzó el fuego, no hubo tiempo para que se activaran otros mecanismos de alerta.

Por ello, junto con la Policía Local, recorrieron las viviendas de las zonas afectadas para evacuar personalmente a los residentes, trasladándolos en vehículos hasta el refugio habilitado por el municipio.

Ridazo destacó el apoyo recibido por parte de alcaldes y municipios vecinos, que ofrecieron instalaciones y recursos para atender a las personas desplazadas.

El mandatario también describió los momentos de angustia vividos durante la emergencia, al señalar que el avance del incendio, impulsado por el viento, provocó escenas de pánico entre los habitantes, algunos de los cuales quedaron rodeados por diferentes focos de fuego mientras intentaban escapar.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: