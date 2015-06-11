La agencia de noticias Primera Página descubrió el acta de una de las reuniones de los directos de Prebuild en la que se anuncia por parte de Joao Gama Leao, la decisión de sacar de la compañía al señor Alfredo Chaparro el expresidente de la portuguesa en Colombia.

Dice el documento que la destitución de Chaparro es

consecuencia de la gestión ejercida hasta la fecha y entre otras cosas habla de las dificultades con la entrega de los Estados Financieros de la empresa.

Sin embargo, lo que más llama la atención es que la junta de Prebuild encontró que Alfredo Chaparro utilizó tarjetas de crédito corporativas para fines personales. “Los gastos personales ascienden al monto de $97.116.357,00 y $129.845.053 en gastos no documentados”.

Así mismo el informe del equipo directivo de Prebuild establece la ausencia de reportes de gestión e informes de la operación en Colombia a la Casa matriz, sobre todo durante el segundo semestre de 2014.

Establece también de “la falta de capacidades técnicas y experiencia de los directivos que contrató Chaparro para varios departamentos como por ejemplo el Contador, Director de IT, Director de Planeación, VP Financiera, Gerencia de Tiendas Plenty

Según Gama Leao, quien era el presidente de la empresa en ese momento incumplió con sus obligaciones con los bancos, los proveedores, las nóminas del personal de Prebuild Colombia SAS que en esa fecha se encontraban en atraso de dos meses.

Finalmente y según la información de la agencia de noticias, Joao Gama Leao

reconoció en una de las reuniones, que el nombramiento de la gerente de Tiendas Plenty, María Lourdes Holguín Cuéllar (hermana de la canciller), fue un desacierto ya que el negocio cerró tras millonarias pérdidas.

Así lo ratifica el informe de la Superintendencia de Sociedades el cual establece que la

compañía incurrió en pérdidas operacionales y netas por valor de $ 9.205 millones y $5.539 millones respectivamente en 2014.