General Guillermo Suárez, inspector del Ejército, desmintió en www.wradio.com.co que se le esté negando información a la Fiscalía General de la Nación

en la investigación por caso de correos electrónicos.

El general contó que cuando agentes del CTI fueron al Comando del Ejército se encontraba en un examen médico, motivo por el cual no se les entregó algunos documentos.

Aseguró que les dijo a sus subalternos que informaran a los agentes que cuando saliera de la cita médica entregaría los documentos en la Fiscalía.

Julián Quintana, director del CTI de la Fiscalía, aseguró que el Ejército no permitió la realización de una inspección judicial al comando

después de la publicación de una base de datos de personalidades de la vida pública, periodistas y políticos cercanos al proceso de paz que se adelanta en La Habana, por lo que tomó la decisión de abrir una investigación a varios miembros del Ejército.