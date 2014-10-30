​Ejército dice que no está negando información a la Fiscalía
Según el CTI, el Ejército se negó a entregar cualquier clase de documento. Esto hace parte de la investigación por correos electrónicos de periodistas.
General Guillermo Suárez, inspector del Ejército, desmintió en www.wradio.com.co que se le esté negando información a la Fiscalía General de la Nación
en la investigación por caso de correos electrónicos.
El general contó que cuando agentes del CTI fueron al Comando del Ejército se encontraba en un examen médico, motivo por el cual no se les entregó algunos documentos.
Aseguró que les dijo a sus subalternos que informaran a los agentes que cuando saliera de la cita médica entregaría los documentos en la Fiscalía.
Julián Quintana, director del CTI de la Fiscalía, aseguró que el Ejército no permitió la realización de una inspección judicial al comando
después de la publicación de una base de datos de personalidades de la vida pública, periodistas y políticos cercanos al proceso de paz que se adelanta en La Habana, por lo que tomó la decisión de abrir una investigación a varios miembros del Ejército.