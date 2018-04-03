23 mil millones es lo que necesita la Universidad Autónoma para pagarles a sus empleados

Oscar Marín, asesor de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, quien hace parte de la planta de docentes de esta alma mater es el encargado de realizar la restructuración económica, de la institución que ha quedado devastada luego de los pésimos manejos administrativos, y financieros.

Marín aseguró que la Autónoma avanza en el tema de la consecución de los recursos para cumplir con las obligaciones laborales:

“Ayer tuvimos una reunión con absolutamente todas las entidades financieras, les propusimos, les dijimos, les mostramos la radiografía de la universidad tal cual esta y les dijimos a ellos que es lo que necesitamos, cuánto dinero necesitamos y cómo podemos garantizar que en el futuro se les pague este dinero, y en esto estamos trabajado en este momento”.

El asesor de la rectoría indicó que en este instante la universidad con los recursos que tiene actualmente no tiene forma de cumplir esa obligación, y que el tema reputacional les juega en contra, debido a que algunos miembros de la actual sala general han sido cuestionados, y que debido a esto algunos tendrían que dejar de ser miembros de esta.

“Claro ellos (los bancos) están pidiendo algunas cosas pero hay unos estatutos. En este momento tenemos una intervención del Ministerio de Educación Superior, y todo esto tenemos que cumplirlo, es un trámite, entonces no puedo decir ya cuando salen, ni cuando entran pues esa no es digamos mi competencia pero si estamos negociando todo este tipo de cosas.”

23 mil millones de pesos, según Marín, necesitaría la Universidad para pagarle a sus empleados y ponerse al día en materia de salarios, ya que la mayoría no ha recibido ni siquiera el sueldo del mes de enero de este año en curso.

“De salario necesitamos más o menos unos 23 mil millones de pesos, incluyendo la seguridad social tenemos que cumplir también con toda esa parte que es lo primordial. Nosotros estamos elaborando un plan de reorganización, una propuesta de pagos, lo que estamos viendo es en cuanto tiempo le podemos cumplir de acuerdo a los estudiantes que tenemos, y con ese resultado que nos dé, nosotros proyectamos en el tiempo lo que necesitamos, pero ahorita lo que necesitamos para cumplirle a los empleados son 23 mil millones de pesos”.