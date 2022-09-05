Hombres armados incineraron vehículo de Afinia en el sur de Córdoba / Caracol Radio

En las últimas horas, fue incinerado un vehículo adscrito a la empresa encargada de operar el servicio de energía eléctrica en el departamento de Córdoba, Afinia.

De acuerdo con las versiones entregadas por los testigos, el hecho ocurrió en las últimas horas a las afueras del municipio de Puerto Libertador, cuando dos sujetos presuntamente armados, obligaron a los operarios de la compañía a descender del vehículo que posteriormente fue quemado.

Aunque no se ha obtenido una reacción oficial por parte de la empresa, el gerente regional de la misma, Javier Lastra Fuscaldo, se valió de su cuenta personal de Twitter para rechazar lo ocurrido.

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“Esta no es la forma de abordar los temas. Las tarifas de energía responden a una metodología que las empresas como Afinia aplican. Incendiar sus carros no contribuye en nada a la discusión”, señaló.

Por su parte, las autoridades en esta sección del país han indicado que se encuentran adelantando las labores correspondientes, para lograr la identificación de los hombres que estaría detrás de la incineración.

Hasta el momento se desconocen las causas de lo ocurrido, sin embargo, las mismas directivas de Afinia lo relacionan con el fenómeno de alzas tarifarias.

Este mismo factor ha promovido varias protestas en el departamento de Córdoba, donde los usuarios elevan quejas por los costos del servicio y las constantes fallas del mismo.