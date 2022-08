Molestia en comunidades indígenas por anuncios sobre “invasión de tierras”

En Cauca se produjeron diversas reacciones tras los anuncios del Gobierno Nacional relacionados con las invasiones de tierras, una de las problemáticas más complejas en esta región, que recientemente ha generado múltiples confrontaciones.

Por una parte, las comunidades indígenas ratificaron su disposición de dialogar y avanzar en las conversaciones que buscan superar la situación, que se presenta con mayor intensidad en los municipios del norte del departamento.

Sin embargo, la consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Carmen Gembuel, dijo que para el caso de esta región deben tenerse en cuenta ciertas particularidades, entre estas la autodenominada “liberación de la madre tierra”.

“Este es un principio de nuestras comunidades que busca la reivindicación de nuestros derechos”.

La dirigente señaló que seguirán participando en la mesa interétnica e intercultural instalada en Santander de Quilichao y aseguró que los diálogos permitirán evitar confrontaciones.





Rechazo

Otros líderes indígenas manifestaron su rechazo por algunos términos utilizados durante la intervención de la vicepresidenta Francia Márquez y su equipo, entre estos los de “invasiones” y los plazos de “48 horas” para despejar los predios ocupados de manera irregular.

“¿Cómo así que invasores? ¿Tierras invadidas? ¿Desalojo en 48 horas?... Que eso venga de los que siempre nos han señalado, de los que han manchado con sangre el territorio, no me dolería, pero que eso venga de los que desde abajo son ahora gobierno, me duele y da rabia”, señaló Diana Collazos.

Celebran anuncio

Entre tanto, los trabajadores de la caña de azúcar y comunidades afrodescendientes, actores importantes en esta situación, celebraron que por primera vez un gobierno se preocupe por sentar a todas las partes para resolver el problema.

“Es una buena noticia, es un gobierno incluyente que nos tiene en cuenta a todos”, señaló uno de los voceros.

Por su parte, Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, aseguró que, con los anuncios realizados en las últimas horas, esperan que las comunidades muestren gestos de buena voluntad y cesen las invasiones.

“Celebramos el anuncio, porque sin duda permite fortalecer la confianza en el Gobierno, que es el llamado a proteger el orden constitucional y legal del país, y la propiedad privada hace parte de esos derechos que deben protegerse”.

Los sectores económicos y productivos de la región confían en que con los pronunciamientos del Gobierno Nacional se eviten nuevas ocupaciones irregulares de predios, mientras se avanza en las conversaciones.