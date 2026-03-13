JEP remite a la UIA el proceso del general (r) José Leonardo Gallego por caso Jineth Bedoya

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) el proceso del general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón, luego de que negara cualquier responsabilidad en los crímenes cometidos contra la periodista Jineth Bedoya Lima y en los hechos violentos ocurridos en la cárcel La Modelo de Bogotá entre 1999 y 2003.

La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que valoró el material probatorio, los avances de la justicia ordinaria y la negativa del compareciente a aceptar responsabilidad ante la JEP. El caso será tramitado ahora mediante un proceso adversarial ante la UIA, y si esa instancia decide acusarlo, el expediente pasará a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. De ser vencido en juicio, Gallego Castrillón se expone a una sanción de hasta 20 años de prisión.

Según el comunicado de la JEP, la remisión se da por los crímenes cometidos contra Jineth Bedoya el 25 de mayo de 2000 y por otros hechos ocurridos en la cárcel La Modelo, en un contexto marcado por el control paramilitar, masacres, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos dentro del penal.

La magistratura indicó que al menos 101 víctimas dejaron esas acciones violentas entre 1999 y 2001.

La JEP también señaló que la decisión se sustentó en las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

De hecho, recordó que el 5 de septiembre de 2025, la Fiscalía 251 delegada ante jueces penales especializados vinculó mediante indagatoria al oficial retirado por su presunta participación en los hechos cometidos contra Jineth Bedoya, por delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.

Durante las diligencias adelantadas los días 3 de febrero y 5 de marzo de 2026 ante la Sala de Reconocimiento, Gallego Castrillón negó cualquier tipo de responsabilidad.

Sin embargo, la JEP aseguró que, tras contrastar y valorar los elementos de prueba recaudados en la justicia ordinaria, encontró señalamientos que lo vinculan con el favorecimiento a internos paramilitares en La Modelo mediante el ingreso de armas y otros elementos prohibidos.

El tribunal también expuso que diversos testimonios lo ubican presuntamente en reuniones con líderes paramilitares como Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha, e incluso lo relacionan con decisiones que habrían facilitado el control político y económico del penal por parte de esos grupos.

Además, se advierte que algunos testigos lo señalan de haber participado en el plan para silenciar a la periodista Jineth Bedoya, quien investigaba el tráfico de armas, explosivos y las violaciones de derechos humanos dentro de la cárcel.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Bedoya fue engañada para acudir a La Modelo el 25 de mayo de 2000 y, mientras esperaba autorización para ingresar, fue secuestrada en la puerta del penal.

Posteriormente fue trasladada por la vía Bogotá-Villavicencio, donde fue víctima de torturas y violencia sexual.

La JEP recordó que la justicia ordinaria ya condenó entre 2016 y 2019 a varios paramilitares por estos hechos, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó en 2021 que el crimen no pudo ejecutarse sin aquiescencia, colaboración o tolerancia del Estado colombiano.

Con esta decisión, la JEP considera que el proceso adversarial es el mecanismo adecuado para definir la situación jurídica del general en retiro y ofrecer a las víctimas un recurso judicial con plenas garantías. Esta es, además, la primera vez que el Caso 11 y el Caso 08 remiten de manera conjunta a un compareciente a la UIA.