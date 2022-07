Miércoles 13 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La emisora hermana de Caracol Radio, La W Radio reveló más tentáculos del congresista Mario castaño en la investigación por presunta corrupción en la contratación publica

Según el medio de comunicación señala que otra entidad a la que llegó el poder de Mario Castaño fue a Telecafé, y para hablar de esto es necesario nombrar a Sandra Aristizabal, gerente de este canal público desde enero de 2020 hasta marzo de 2021.

Aristizabal hace parte del grupo político de Mario Castaño y fue elegida representante a la Cámara haciendo fórmula con Castaño.

Llama la atención que en Telecafé, durante la administración de Aristizabal, se firmaron varios contratos de entidades del orden nacional para prestar servicios de logística.

Uno de ellos fue el Ministerio del Interior, con el que se encuentran dos contratos en febrero y marzo de 2020 respectivamente, por más de 10.000 millones de pesos y una duración de dos meses.

Fuentes de la Procuraduría General de la Nación le confirmaron a W Radio que se investiga si parte de los dineros obtenidos en esos contratos en Telecafé fueron destinados a financiar las campañas de Mario Castaño y Sandra Aristizabal al Senado y la Cámara, respectivamente.

Compradores del dólar en el Quindío reconocen que lo están comercializando 400 pesos menos al valor actual

El Dólar sigue subiendo acercándose a los $4.600, el comprador quindiano Edwin Romero quien frecuenta las casas de cambio de la ciudad sostuvo que el precio esta disparado pero lo peor es que cuando lo venden lo compran mucho menor al valor actual a 4.200 pesos.

Espera que el precio se estabilice porque además afirmó que afecta todo el entorno económico lo que complica obtener mayores ingresos.

Los cafeteros del Quindío manifestaron su preocupación por los precios del dólar que afecta la compra de insumos, fertilizantes y la canasta del sector

Desde la zona franca del Quindío también llamaron la atención por los efectos de precio del dólar para los importadores que afecta no solo a las empresas locales sino a las multinacionales.

En Armenia aumenta la asistencia de ciudadanos a puntos de vacunación contra COVID ante quinto pico de pandemia

Y es que la administración municipal continúa estableciendo diferentes puntos de inmunización para aumentar la cobertura.

La vacunadora Roxana Brigitte Londoño Garzón reconoció que frente a un nuevo pico de contagios la comunidad ha sido consciente de la responsabilidad de completar los esquemas y están acudiendo a las jornadas para evitar complicaciones severas por el virus. Además, dijo que la cuarta dosis para población de 12 a 49 años que es solo con criterio médico también ha fortalecido el proceso.

Los ciudadanos que acuden a los puntos de vacunación sostienen que el temor a los efectos secundarios, la pereza y la falta de tiempo son las principales razones de no aplicarse a tiempo el biológico. A pesar de lo anterior afirmaron que frente al incremento de casos COVID lo ideal es la protección por eso invitaron a responder al esfuerzo de las autoridades de salud por mantener dichas jornadas.

con 215 casos activos y atravesando el quinto pico de COVID-19, la Administración Municipal continúa haciendo el llamado a los ciudadanos a acudir a los diferentes puntos de vacunación ya que se cuenta con una alta disponibilidad del biológico que ha demostrado su efectividad combatiendo este virus.

Hoy miércoles 13 de julio se dispone del inmunológico en:

Centro comercial AltaVista: 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Concejo Municipal de Armenia: 8:00 a.m. a 12:00 .M. y Caseta comunal barrio Antonio Nariño: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

2.1 billones de pesos ha sido la inversión del Gobierno Nacional en diferentes obras para el Quindío

Entre las obras más representativas está el cruce de la cordillera central como obra entregada al 100%, en proceso de ejecución está la doble calzada armenia- Calarcá en el sector de la María y con recursos por 450 mil millones de pesos y la vía Armenia Montenegro-Quimbaya-Cartago. E

n su última visita al departamento como el director del Invías, Juan Esteban Gil, se mostró orgulloso de las obras y dijo que de las pendientes está la ruta alterna hacia Salento, en licitación vía Quimbaya. -Puerto Alejandría, en ejecución más de 49 mil millones de pesos en vías rurales, estudios y diseños la vía Guayacanes, en diseño la doble calzada desde Calarcá hasta la Paila, contratado y ejecución la intersección de Chagualá.

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, indicó que la doble calzada Calarcá hacia Armenia 1900 metros cuadrados cedió Epa para iniciar la obra como continuación de la vía Armenia-Montenegro. Celebró lo que será la obra para fortalecer el turismo de la capital quindiana y el trabajo que se ha realizado como gestor catastral para los temas prediales.

El gobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo, resaltó la importancia de la obra por la disminución que habrá de la accidentalidad y congestión vial que es constante en la zona. También dijo que están a la espera la licencia ambiental desde el sector de la maría hacia Calarcá para iniciar el nuevo tramo.

En las últimas horas Invías dio la apertura de la primera etapa de la vía entre Malibú y Tres Esquinas en el que ya se adjudicó la segunda etapa que es el tramo norte – sur la cual le corresponde a la alcaldía municipal. Fue entregada iluminación con energía solar desde Malibú a club campestre.

Invías entregó el nuevo Centro de Control de Operaciones del Cruce de la Cordillera Central en el sector del Quindío

En su última visita como director del Instituto Nacional de vías, Juan Esteban Gil, a la mega obra entregó este importante centro que está ubicado en el sector américas en el que establecerán monitoreo permanente a la movilidad con el fin de generar seguridad a los usuarios de la vía, proyectan ampliar la cobertura en el departamento. Sostuvo que desde la puesta en funcionamiento de la obra la accidentalidad ha disminuido en un 95%.

El director infirmó que antes de la apertura del cruce de la cordillera central la movilización de vehículos era de 6 mil actualmente ocho mil diarios y en temporada alta el registro es de 19 mil.

Por solicitud de un fiscal especializado de la Seccional Quindío, un juez de control de garantías privó de la libertad a ocho presuntos integrantes de la organización Los del Sur, al parecer, responsable de comercializar estupefacientes en Armenia (Quindío).

Se trata de: Daniel Estiven Ibargüen Rueda, alias Morado; Juan Carlos Cardona Martínez, alias Juank; Mirian Elena Martínez, alias Mirian; Víctor Alexander Castillo Marulanda, alias Pescado; Cristian David Cabezas Arenas, alias Yayirobe; Sandra Milena Marín Cortes, alias Gorda; Álvaro Antonio Magón Villalobos, alias Patillas; y Miguel Ángel Agudelo Londoño, alias Flaco.

Los hechos investigados se habrían presentado en el sector conocido como La Invasión del barrio Nuevo Armenia donde se cree, la organización ilegal almacenaba, dosificaba y comercializaba sustancias ilícitas. Producto de estas acciones, presumiblemente, varios pobladores del mencionado barrio debieron desplazarse por cuenta de las amenazas que recibían.

Los alcaldes de Armenia José Manuel Ríos y el de Calarcá Luis Alberto Balsero fueron sancionados económicamente por diferentes juzgados por desacato a acciones populares relacionadas con la recuperación del espacio público en el caso de la capital del Quindío y con el mandatario de la villa del Cacique por el desacato, en la recuperación del predio donde están ubicadas las viviendas de la zona de protección del barrio Giraldo

La falta de regularización de venezolanos en el Quindío sigue siendo una de las mayores problemáticas

En el coliseo de familias en acción de la ciudad se realizó la feria de servicios donde ofertaron ruta de empleabilidad y capacitación a población migrante.

El director de la asociación de venezolanos en el departamento, Deixón Romero, resaltó la importancia de este tipo de eventos para fortalecer los emprendimientos y calidad de vida. Destacó que tras el estatuto temporal de protección ha sido mucho más amplia la cobertura de regularización.

Según el Invías, Chocó, Nariño, llanos orientales y la costa atlántica son los más afectados en las vías por la temporada de lluvias

En su visita al departamento, el director de la entidad, Juan Esteban Gil, reconoció las dificultades que se viven en varias vías nacionales por las constantes lluvias.

Destacó que registran cierres en su totalidad como la vía desde Sogamoso hacia aguazul entre Boyacá y Casanare, la vía entre Arauca y Norte de Santander por la soberanía, en el sector de la Mojana, en la vía del Meta hacia la altillanura por lo que establecen un plan de contingencia con 300 máquinas y 3.500 operarios en todas las vías nacionales.

Después de más de 10 años de solicitudes de la comunidad, en un segundo debate llevado a cabo en el Concejo Municipal, fue aprobada la Política Pública de Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa, OSIGD, de la población LGBTIQ+, denominada Armenia se Viste de Colores; resultado del liderazgo de la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y la ponencia de los concejales Jhon Fredy Cerón Rojas y Stefany Gómez.

El alcalde José Manuel Ríos Morales y el secretario de Tránsito y Transporte de la ciudad, Daniel Jaime Castaño, confirmaron que se adelanta en la ciudad el levantamiento de los taches de señalización de las ciclorrutas porque no cumplen con las normas técnicas y, según estudios, están poniendo en riesgo la vida de los peatones.

Durante el primer semestre del 2022, el municipio de Armenia ha recaudado $48 mil 500 millones de Impuesto predial Unificado

EPA es pilar del desarrollo de Armenia: Jorge Iván Rengifo: Gerente EPA

Empresas Públicas de Armenia, EPA, cumple 60 años de prestar el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.

El gerente, Jorge Iván Rengifo, sostuvo que es el parque automotor más moderno del país que fortalece el compromiso de ser la ciudad más limpia. Entre los retos dijo que está el de transformar el sistema de alcantarillado y descontaminación de quebradas.

Reconoció que los contenedores han sido una estrategia clave en fortalecer la limpieza de los sectores más afectados por la mala disposición de residuos

En deportes, siete goles se marcaron en la segunda fecha del grupo B de la Copa América Femenina de Fútbol en el estadio Centenario de Armenia, Brasil le ganó 3 a 0 A Uruguay, mientras que Argentina goleó 4 a 0 Perú, el viernes regresan los partidos al jardín de américa

La badmintonista Luisa Fernanda Valero será la primera beneficiada por el programa de Becas Salvavidas que la Gobernación del Quindío, a través de Indeportes, de la mano de la universidad La Gran Colombia, implementa pensando en el bienestar integral de los atletas del departamento. No solo se le brindará apoyo a nivel deportivo, sino también para su proceso de formación académica en las diferentes universidades de la región