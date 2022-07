“Hay muchas mentiras”, mamá de menor desaparecida

Ninguna información sobre el paradero de su hija Escarly Alejandra Cárdenas Vera tiene Wendy Barrera, una vigilante de la Clínica Chicamocha que ha clamado por saber en dónde está su hija que desapareció hace cuatro días después de asistir a una cita con un joven que conoció por redes sociales.

Dijo a Caracol Radio que hay muchas inconsistencias sobre su desaparición por parte del joven con el que su hija estuvo hasta último momento y que aunque se conformó un equipo especial de investigadores para encontrarlar, sigue sin aparecer.

Le puede interesar:

"Él tiene 16 años pero no me dice nada, me dice que me la entregó en mi casa pero es mentira porque ella nunca llegó. Me dijo que la trajo a las 5:30 p.m. y la vieron por Piedecuesta a las 8:30 p.m. él dice muchas mentiras. A mí me dijo que la trajo en Metrolínea y al fiscal le dijo que la mandó en un mototaxi", dijo la mamá de la niña.

Autoridades analizan las cámaras de seguridad de las estaciones de Metrolínea de Floridablanca y Piedecuesta en donde fue vista la menor en compañía del adolescente.