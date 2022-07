Continúan las denuncias por la falta de entrega de medicamentos en Pereira

La denuncia la hace Luisa Fernanda Alzate, la madre y cuidadora de una menor de 8 años de edad que tiene discapacidad múltiple y enfermedad huérfana de Gaucher, quien indica que su hija debe usar pañal constantemente por la incontinencia que le generan sus patologías, pero hace casi dos semanas ha dejado de recibir los pañales que le debe entregar el dispensario Cruz Verde.

La madre de la menor expresó que ha hecho solicitudes y reclamos por diferentes medios pues comprar los pañales de sus propios recursos es bastante costoso, pero no ha obtenido ninguna respuesta sobre la fecha en la que le realizarán nuevamente las entregas.

"Mi queja es con respecto a Cruz Verde porque no me ha entregado los pañales de la niña ella tiene incontinencia urinaria y probabilidad de infecciones renales, ella necesita usar sus pañales y en el dispensario dicen que no hay ni tienen respuesta del día en que llegan. Cada paquete de pañales normalmente cuesta 86 mil pesos por 20 pañales, mi hija utiliza 5 al día o sea que el paquete solo me alcanza para cuatro días", relató.

Siguen siendo bastantes las denuncias de pacientes que no reciben oportunamente los tratamientos por parte de este dispensario y las autoridades de salud ya anunciaron sanciones para aquellos sitios que no estén cumpliendo con las entregas porque están vulnerando el derecho a la salud de los pacientes.