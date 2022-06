“Con plata no van a devolver mi hijo”: madre de niño muerto en El Espinal

Jennifer Ospina, madre del menor que falleció en medio de la caída de ocho palcos de una improvisada plaza de toros ubicada en el municipio de El Espinal, Tolima aseguró que su hijo no fue atendido a tiempo.

“Yo estaba en el tercer palco al pie del portón, estábamos grabando, el niño estaba feliz, escuchamos un estruendo, mi esposo trató de salir, pero lo empujaron, el quedó contra una malla, pero él estaba con vida, decía taita, taita. Yo quedé atrapada entre las tablas y por eso no pude ir a ayudarlos”, sostuvo Ospina.

La madre de Nicolas López Ospina, bebé de 14 meses que murió en medio de la tragedia, aseguró que él estaba contento, pero que luego de eso vino el momento más duro para su vida, ver como murió esperando según ella atención médica.

“La gente me ayudó sacarlo, llegamos al hospital y él estaba con vida, un médico lo tocó, pero dijo que estaba muerto, yo le sentía pulso, pero muy bajito, en un rincón un enfermero dijo que estaba vivo, me lo trajo a cuidados intensivos, pero lo regañaron”, sostuvo.

Ospina aseguró que luego de todo lo sucedido le dijeron que “A lo último, el médico dijo que el niño no aguantó más, mis sentidas condolencias”.

También afirmó que una funcionaria de la Alcaldía la buscó para entregarle un apoyo para poder viajar a Ibagué a recibir el cuerpo en medicina legal, pero le indicaron que debía hablar con el alcalde, Juan Carlos Tamayo, situación que no aceptó.

“Él es el principal culpable de lo sucedido, yo no quiero plata, porque la plata no me va a devolver a mi hijo, espero que él alcalde de la cara y responda por lo sucedido”, puntualizó.