Aguas y Aguas de Pereira denuncia funcionario por alteración de nóminas

Ante la Fiscalía General de la Nación fue denunciado este funcionario, que, al parecer, habría generado modificaciones en su nómina desde el año 2019 para que no se le generaran los descuentos por libranza de un préstamo que él había adquirido ante una entidad bancaria.

Las alarmas en la empresa Aguas y Aguas de Pereira, se encendieron en el momento en el que al departamento de Gestión Humana llega una orden de embargo contra el funcionario, por lo que desde la entidad iniciaron el respectivo proceso de investigación en el que se pudieron conocer los diferentes fraudes que había cometido el funcionario. Así lo explicó Juan David Orozco, abogado asesor de la Secretaría General y la gerencia de Aguas y Aguas.

"El departamento de Gestión Humana el 16 de mayo de 2022 recibe un oficio sobre una medida de embargo en contra del trabajador lo que genera alerta porque anteriormente no se había recibido ninguna comunicación de la entidad bancaria informando que no se estaban realizando descuentos de este crédito. Ya con la existencia de un proceso ejecutivo es que Aguas y Aguas se da cuenta que el trabajador con usuarios y claves a las que tenía acceso, alteró su nómina de manera fraudulenta para que no se le realizaran los descuentos", detalló.

El abogado también indicó que en la investigación se pudo conocer que el funcionario no sólo realizó alteraciones en su nómina para evadir los pagos de dicho préstamo, sino que realizó también modificaciones en la nómina de otros tres empleados de la entidad.

"Alteraba la nómina de otros trabajadores de la empresa para beneficiarlos subiéndoles las horas que trabajaban y terminaban recibiendo una nómina totalmente diferente a la que le tocaba recibir y eso genera que, en atención a los dineros públicos que maneja la empresa, tengamos que poner la situación en conocimiento de la Contraloría Municipal y ante la Fiscalía General de la Nación se radicó denuncia penal por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, hurto por medios informáticos y transferencia no consentida de activos", puntualizó.

Pese a que el funcionario no contaba con autorización para acceder al aplicativo de la nómina desde julio de 2021, entre ese mes y mayo de 2022, habría ingresado por lo menos 200 veces para hacer las modificaciones de su nómina y la de los terceros beneficiados.