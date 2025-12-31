Este es el primer país que celebrará la llegada del Año Nuevo 2026: ¿Cuánto le lleva a Colombia?

Falta poco más de un día para que el mundo le dé la bienvenida al Año Nuevo 2026. Esta es una de las fiestas más populares durante el calendario, ya que millones de personas se reúnen en familia para brindar antes de que el reloj marque las doce de la medianoche.

Hay quienes aprovechan esta jornada para llevar a cabo diferentes rituales con tal de atraer los buenos deseos en el nuevo año que está por venir. Algunos de los más populares son las doce uvas, el muñeco de Año Viejo o dar la vuelta a la manzana con una maleta de viaje.

Por otra parte, las autoridades de cada país se preparan para ofrecer un espectáculo de fuegos artificiales que marca el inicio del Año Nuevo. En este sentido, Nueva Zelanda, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, Brasil y Estados Unidos son algunos de los que más se destacan a nivel mundial. Asimismo, las tradiciones para festejar la llegada del 1 de enero suelen ser diferentes entre sí.

Ahora bien, las zonas horarias que están distribuidas alrededor del mundo hacen que cada nación celebre la llegada del Año Nuevo en momentos diferentes. De hecho, hay uno que le lleva una diferencia de 19 horas a Colombia, por lo que es el primero en el que el calendario marca el 1 de enero.

¿Qué país celebra primero el Año Nuevo en el mundo?

De acuerdo a los husos horarios que actualmente rigen en el mundo, Kiribati es el primer país en el que se celebra el Año Nuevo. Allí, el reloj marca las 12 de la noche del 1 de enero cuando en Colombia todavía son las 5 de la mañana del 31 de diciembre, lo que significa que algunos ciudadanos recién se están despertando cuando se presenta este suceso.

Sin embargo, el Año Nuevo no llega al mismo tiempo en toda Kiribati, ubicado al noreste de Australia, ya que el primer lugar en festejar el 1 de enero es la isla Kiritimati, también conocida como la isla Navidad. Una hora después, el turno le corresponde a las islas Phoenix, tal como sucede en naciones como Nueva Zelanda, Tonga y Samoa.

¿Cuál es el último lugar del mundo al que llega el Año Nuevo?

Así como el Año Nuevo llega primero a algunas zonas del continente oceánico, hay otras que también son las últimas en festejarlo. Estas son las Islas Baker y Howland, las cuales pertenecen a Estados Unidos y en donde el reloj marca las 12 de la noche del 1 de enero cuando en Colombia ya son las 7 de la mañana.

En ese orden de ideas, existe una diferencia de más de un día entre la isla Kiritimati y las de Baker y Howland, lo que significa que el primero recibirá el Año Nuevo cuando en las otras dos aún son las 10 de la noche del 30 de diciembre.

Entretanto, otras islas pertenecientes a Estados Unidos, Francia y Nueva Zelanda que se encuentran en la región de Polinesia también celebran el Año Nuevo después de Colombia. Mientras que varios países de Latinoamérica como Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala son las últimas repúblicas legalmente constituidas a las que llega el 1 de enero.