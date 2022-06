Juez rechazó demanda que buscaba nulidad de solicitud de suspensión de Dau

El Juzgado Décimo Administrativo del circuito de Cartagena rechazó la demanda presentada por el alcalde William Dau Chamatt, en contra de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias que buscaba declarar la nulidad de la resolución en donde ese ente de control solicitó al presidente de la República su suspensión del cargo.

El juez José Luis Otero expresó que la separación transitoria en el ejercicio del cargo corresponde a una medida cautelar decretada para viabilizar el proceso fiscal que se adelanta en contra del mandatario, y en esa medida constituye un acto preparatorio o de trámite, porque con él no se pone fin a una actuación administrativa, sino que contribuye al desenvolvimiento de esta.

“En el asunto examinado, la Resolución No. 164 del 23 de mayo de 2022 no constituye un acto administrativo definitivo que pueda ser demandado ante esta jurisdicción, como quiera que no contiene una decisión de fondo, ya que la decisión definitiva es la que termina el proceso de responsabilidad fiscal, por así disponerlo expresamente la ley”, manifestó el togado.

En este orden, dice el juez que se concluye que la legalidad del acto administrativo acusado no es susceptible de ser controlada ante la jurisdicción contenciosa administrativa, dado que el mismo no contiene una decisión que cree, modifique o extinga una situación jurídica particular.

Cabe recordar que la Contraloría Distrital solicitó al presidente Duque la suspensión del alcalde Dau porque la permanencia en el cargo puede presuntamente afectar, obstruir y/o entorpecer la investigación de tipo fiscal que se adelanta por presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas antígena y de RTPCR de laboratorio detección de COVID 19, o eventualmente comprometer o poner en riesgo todavía más el patrimonio del Distrito de Cartagena.