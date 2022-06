A prisión enviaron a dos señalados de intento de secuestro en Pereira

Por los delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado fueron imputados dos hombres identificados como Alejandro López y Jaime González, quienes fueron capturados en flagrancia en la vía entre Pereira y Marsella luego de, al parecer, haber secuestrado a un vendedor informal del centro de la capital risaraldense tras un intento fallido de hurto.

En medio de la audiencia de imputación de cargos, un fiscal especializado del Gaula leyó el relato de la víctima, quien había sido subida a la fuerza a un vehículo conducido por uno de los presuntos delincuentes.

"De una arrancan el vehículo y me dicen que vamos para una finca, me amenazan con las armas y me dicen que no vaya a hacer nada raro porque me matan dentro del carro y me dicen que ellos son de "la oficina" de Cordillera. Le dicen al conductor que tome la vía al Pollo, más adelante hay una moto de la Policía, los bandidos se asustan y le dicen al conductor que le haga suave para no levantar sospecha, no hacen caso a la señal de pare, aceleran a fondo y la moto de Policía empezó a perseguirnos", dijo.

Entre tanto, la directora de la Fiscalía Seccional Risaralda, Ángela María Bedoya, indicó que tras la persecución policial dos de los implicados fueron capturados y uno falleció. Los detenidos fueron enviados a prisión.

Por lo pronto, el mayor de la Policía Nacional, Julián David Gámez, quien estuvo en el proceso de persecución, permanece desaparecido desde la madrugada del viernes 3 de junio.