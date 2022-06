El 15 de julio vence el plazo para pagar el impuesto vehicular en Risaralda

Hasta el próximo 15 de julio tendrán plazo los risaraldenses para pagar su impuesto vehicular de manera oportuna y no hacerse acreedores a intereses por mora; además, las autoridades departamentales señalaron que se están ofreciendo descuentos de hasta el 70 % para los propietarios que trasladen su vehículo a Risaralda y de hasta el 40 % para quienes matriculen su vehículo eléctrico o híbrido en esta zona del territorio colombiano.

El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, anunció que durante este próximo mes se espera alcanzar un recaudo de 40.000 millones de pesos por ese concepto y esos recursos serán destinados a la ejecución de importantes proyectos como se ha venido realizando desde vigencias anteriores.

"Debo decir que en Risaralda se tiene muy buena cultura de pago, que se reflejó en pandemia donde no solo se cumplió la meta de recaudo que teníamos sino que se superó. Pero me parece importante decirle a la ciudadanía que no dejen pasar la fecha límite para que no incurran en más gastos", explicó el mandatario departamental.

Por su parte, Jorge Alexis Mejía, secretario de hacienda de Risaralda, explicó que los contribuyentes que paguen en el plazo establecido podrán participar en el sorteo de un viaje a Cancún.

"El contribuyente que se gane el sorteo debe tener en cuenta algunas de estas recomendaciones, las mismas que están expresadas en la cuponera: el itinerario de viaje que incluye el tiquete es el siguiente: Pereira – Cancún / Cancún Pereira, y no desde otra ciudad o país, el equipaje de viaje es de acuerdo con las políticas de la aerolínea, debe poseer pasaporte vigente y actualizado, no es reembolsable, entre otras", aclaró Mejía Bermúdez.

Para pagar el impuesto vehicular, los contribuyentes lo pueden hacer de forma virtual en un link que aparece en la página de la Gobernación de Risaralda o se pueden acercar a la Secretaría de Hacienda para que los orienten en el proceso presencial.