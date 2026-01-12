Procuraduría formuló pliego de cargos a Comisaría de Familia de Tarso por una presunta falta grave

Tarso- Antioquia

La Procuraduría General de la Nación informó que ya fue formalizado el proceso disciplinario contra la Comisaria de Familia de Tarso en el Suroeste de Antioquia, María Cristina Rúa Muñoz, por una presunta falta calificada por el ente de control como gravísima.

Según la entidad, la señora comisaria en el año 2021 no actuó de manera diligente y acorde a la necesidad de un proceso que involucraba menores de edad en esa población y que supuestamente dejó vencer los plazos al no adoptar una decisión dentro de los términos y la entidad perdió la competencia, afectando los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

“Al parecer, la funcionaria no habría garantizado de manera efectiva y oportuna los derechos de los menores de edad, al dejar vencer los plazos procesales sin, aparentemente, adoptar una decisión de fondo en esos casos, que tienen como objetivo primordial asegurar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes aplicando los principios de celeridad, oportunidad y eficacia”, recalcó en un comunicado.Según lo que se explicó en el proceso y las pruebas presentadas, ahora la persona mencionada debe entregar sus pruebas antes de que la Procuraduría tome una decisión. Recordemos que la presunta conducta de la investigada fue catalogada "como una falta grave cometida a título de culpa grave“.