Aumentan las denuncias en Pereira ante el intento de rapto de niños

Los hechos se están presentando entre los barrios Samaria y Villa Verde, donde por lo menos cincos casos de robo e intento de rapto han sido evidenciados por la comunidad. Caracol Radio se trasladó a las comunas El Poblado y Consota donde varias madres de familia denunciaron estos hechos que hoy tienen en alerta y muy preocupados a todos los habitantes de esta zona de la ciudad.

"Los abordaron dos hombres y les quitaron los celulares. A mi hijo lo vieron muy nervioso y le dijeron que lo acompañara a una camioneta y él se negó. Los detuvieron media hora y los intentan subir a los carros y les quitan todas las pertenencias", denunciaron.

Pese a esta situación que es evidente, porque las denuncias se han realizado a través de Caracol Radio, el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Javier Raúl Gallego, asegura que no hay ninguna denuncia formal y hace un llamado a no generar pánico con noticias, según él, que no están soportadas por la comunidad.

"Nos permitimos aclarar que nuestra institución no ha recibido ninguna denuncia sobre el particular y nos hemos reunido con la comunidad y no nos aportan información sobre el hecho mencionado. Se realizaron verificaciones sobre este tema y se conoció que, por medio de un grupo de WhatsApp, se envió un audio donde una persona manifiesta conocer sobre la existencia de tres casos pero no hay denuncias. No se dejen llevar por versiones dispersas o testimonios no soportados. No seamos parte de la desinformación", aseguró el coronel.

Finalmente, la comunidad está pidiendo más refuerzo policial, operativos constantes en la zona y una investigación exhaustiva para determinar quiénes estarían tras la intención de generar inseguridad en los barrios Villa Verde y Samaria, además que esto se suma a los múltiples casos de hurto en todas sus modalidades que vienen incrementando en el sector.