Usuarios del Smart Fit en Ibagué denunciaron ser víctimas de robo

Tres usuarios del gimnasio Smart Fit ubicado en el centro comercial Multicentro denunciaron a través de redes sociales que fueron víctimas del robo de sus pertenencias mientras realizaban una rutina de ejercicios.

En diálogo con Caracol Radio, Felipe Murillo, uno de los afectados, aseguró que dejó en el locker varios elementos, al igual que otros usuarios, pero al terminar la rutina se percataron que habían sido hurtados.

“Retiré un dinero, entré al gimnasio, dejé las pertenencias en el Locker, luego de la rutina salí a comprar unas boletas para entrar a cine, cuando iba a cancelar me percaté que no estaba mi billetera, cuando regresé al gimnasio me doy cuenta que a otras personas les había sucedido lo mismo”, dijo Murillo.

Según la denuncia, no encontraron una oportuna respuesta por parte de la administración del centro de entrenamiento “A otras personas les robaron la billetera, el dinero, tarjetas entre otros elementos, conocimos que se han presentado otros robos, pero no se han tomado cartas en el asunto”.

Por otra parte, Brayan Navarrete, otros de los afiliados que resultaron perjudicados por el accionar delincuencial sostuvo que “Voy al casillero, no encuentro el bolso, tenía muchas pertenencias de valor, me robaron $155 mil de la tarjeta y dinero en efectivo, calculo que se me llevaron cerca de $3 millones en elementos de valor”.

A la vez Fanor Álvarez, otro de las víctimas afirmó que dejó las pertenencias en el locker al igual que los otros afectados, “no me dieron respuesta, es un hecho que no solo me ocurrió, otras personas dijeron que los esculcaron, uno paga precisamente para recibir un buen servicio, en efectivo se me llevaron $450 mil”.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el caso, en un video publicado en redes se observa que al sitio llegó la Policía.