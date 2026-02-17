Ataque sicarial deja una menor de 17 años muerta y dos más heridos en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que como Leidy Tapiero de 17 años fue identificada la menor de edad que murió luego que se presentara un ataque con arma de fuego contra un grupo de jóvenes que se encontraban compartiendo en una de las calles del barrio El País.

Del hecho que se registró en la noche del lunes 16 de febrero en un asentamiento ubicado en este sector de la comuna 7, se sabe preliminarmente que al lugar habrían llegado hombres armados que dispararon indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el sitio.

En medio del ataque sicarial, dos jóvenes más resultaron heridos con arma de fuego por lo que fueron trasladados a centros asistenciales de la capital del Tolima donde se encuentran recibiendo atención médica.

Dato: la menor identificada como Leidy Tapiero alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial donde los médicos de turno confirmaron su deceso.

Este es el segundo caso de sicariato que se registra en menos de 36 horas en Ibagué. El primer hecho ocurrió en el barrio Avenida en el sur de la ciudad donde fue asesinado José Alexander Cuellar Rojas de 26 años.

En lo corrido del año 2026 en la ciudad se han registrado más de 10 casos de homicidio. Hechos que en su mayoría estarían relacionados con lucha por el poder del microtráfico.