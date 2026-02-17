Alerta en el Tolima por siete homicidios reportados en apenas tres días

Tolima

El departamento del Tolima atraviesa por una ola de violencia que deja siete personas muertas en cuestión de apenas tres días, lo cual tiene en máxima alerta a las autoridades. Los homicidios se registraron en diferentes municipios, incluida su capital, Ibagué.

De acuerdo con los reportes suministrados por la Policía del Tolima y la Policía Metropolitana de Ibagué, entre el sábado 14 y el lunes 16 de febrero se presentaron siete homicidios.

Los casos más recientes ocurrieron el lunes 16 de febrero. En la madrugada ingresó al Hospital San Vicente de Paul, en el municipio de Fresno, un hombre de 32 años, aún sin identificar, quien había sido atacado en repetidas ocasiones con arma de fuego en la vereda El Guayabo. La víctima falleció debido a la gravedad de las heridas.

Horas más tarde, en la noche, se registró un ataque sicarial en el barrio El País de Ibagué. Sujetos que se movilizaban en motocicleta dispararon indiscriminadamente contra un grupo de jóvenes. En el hecho murió una menor de 17 años, identificada como Leidy Tapiero, y dos jóvenes más resultaron heridos.

A estos hechos se suman otros homicidios ocurridos el domingo 15 de febrero. En la mañana fue asesinado con arma de fuego José Alexander Cuéllar Rojas, de 26 años, en la carrera Cuarta Sur del barrio Avenida Parte, en Ibagué. El joven fue atacado frente a su vivienda mientras lavaba su motocicleta.

Ese mismo día, en la madrugada, fue ultimado Darwin Ramírez Jiménez, de 19 años, tras ser atacado con arma de fuego en la vereda El Playón, en zona rural de Planadas, en el sur del departamento.

Otros tres homicidios se registraron en los municipios de Fresno, Rovira y Honda. En este último caso, fue asesinado con arma de fuego Christian Steven Cárdenas en el sector de La Felicidad, sobre la vía Honda–Mariquita, en el norte del departamento.

Con estos hechos, se completan siete homicidios reportados en el Tolima en tan solo tres días, en jurisdicción de la Policía Departamental y la Policía Metropolitana de Ibagué.