El Grillo fue capturado en Ibagué por el robo de un anillo de 50 mil dólares en República Dominicana

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que fue capturado en el sur de la ciudad un hombre de 49 años que era buscado con circular roja de la interpol por ser el presunto responsable del robo de un anillo avaluado en más de 50 mil dólares de una joyería en la provincia de Santiago en República Dominicana.

El sujeto detenido fue identificado como Jhon Buitrago Callejas de 49 años, conocido con el alias de ´Grillo´, contra quien pesaba esta orden internacional de detención.

Según revelaron las autoridades en el capital del Tolima, la captura se materializó en el barrio Kennedy, hasta donde funcionarios de la Unidad Nacional de Intervención Policial (UNIPOL), llegaron para realizar el operativo.

“De acuerdo con la investigación, el indiciado, al parecer, el 19 de noviembre del año 2025, habría hurtado, dentro de un establecimiento comercial y mediante la modalidad de engaño, un anillo de oro blanco diamantado, avaluado en 50 mil dólares, en hechos ocurridos en la provincia de Santiago, República Dominicana”, dijo el coronel, Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Dato: el capturado fue puesto a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para su respectiva judicialización.

“Queremos enviar un mensaje claro, la Policía Nacional de los Colombianos continúa comprometida, en la lucha frontal contra el delito, fortaleciendo las acciones de control, verificación y articulación con organismos internacionales para evitar que personas buscadas por la justicia pretendan esconderse en nuestra ciudad”, puntualizó el coronel, Edgar Fernando López González.