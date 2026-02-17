Creciente súbita arrastró a dos motociclistas en el sur del Tolima: se salvaron de milagro

Tolima

Tremendo susto se llevaron dos hombres cuando intentaron cruzar las aguas del río Guaní, en la vía que conduce hacia el corregimiento de Amoyá, en Chaparral, sur del Tolima. La corriente los sorprendió y los arrastró junto con la motocicleta.

De acuerdo con Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, los hombres lograron sobrevivir nadando hasta la orilla metros más abajo, mientras que el vehículo fue arrastrado por la corriente del río que desciende hacia el vecino municipio de Ataco.

“Una creciente súbita en Chaparral, exactamente en el sector que conduce de Guaní hacia el corregimiento de Amoyá, donde nos reporta la comunidad una emergencia cruzando el río Guaní. Dos personas que se movilizaban en una moto fueron arrastradas por la corriente. Afortunadamente, la comunidad les pudo ayudar y lograron salir sanos y salvos, pero la motocicleta se perdió”, explicó la funcionaria.

El episodio se suma a las múltiples emergencias provocadas por la ola invernal en el departamento. En total, 29 municipios permanecen en alerta naranja por amenazas hidrológicas y siete en alerta naranja por riesgo de deslizamientos. Además, Ataco se mantiene en alerta roja por inminente riesgo de deslizamientos.

“Tenemos reporte de las represas de Betania y Prado, cuyos excesos se generan en el río Magdalena. Estamos articulados con los 14 municipios ribereños y en seguimiento permanente con los operadores, adoptando medidas de prevención ante la eventual apertura de compuertas”, detalló Mayorquín.

De otro lado, indicó que en la vía Melgar–Icononzo, en el oriente del Tolima, se presentan restricciones de movilidad por caída de árboles. Asimismo, en Rioblanco se registran deslizamientos en la vía hacia las veredas El Vergel, Porvenir y Berbena.

“Seguimos muy atentos, articulados con los alcaldes y los coordinadores locales de gestión del riesgo, trabajando con todas las entidades del sistema. Nuestra línea de emergencia es 3132934649”, concluyó.