“Hoy en Ibagué se ve un desarrollo importante”: Andrés Santamaría, director de Asocapitales

Ibagué

El director General de Asociación de Ciudades Capitales, Andrés Santamaría, visitó Ibagué y recorrió junto con la alcaldesa Johana Aranda diferentes puntos estratégicos para conocer los avances en materia de infraestructura y desarrollo en la Capital Musical.

“No es solo la visita, sino el respaldo en diferentes temas, también la gestión de recursos que desde Asocapitales se está desarrollando en proyectos importantes de ciudad. Esta visita permite visibilizar lo que estamos haciendo desde las regiones y agradecemos este apoyo”, afirmó la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

La jornada inició en el Parque Deportivo, posterior a estos se visitó la Casa Rosa de El Totumo en la que se ha impactado a más de 4.200 mujeres, entre campesinas, lideresas comunitarias y emprendedoras.

“Vimos una Ibagué resiliente, que se está desarrollando, que está haciendo procesos importantes, no solo en materia de infraestructura, sino incluso atractivo para el turismo. Hice una visita con la señora Alcaldesa y la impresión fue muy positiva, vemos una gestión de gobierno positiva, activa, determinante y una Ibagué muy diferente que todo el mundo tiene que venir a visitar”, destacó el director de Asocapitales.

El recorrido continuó en las Piscinas de la 42, infraestructura que beneficia a más de 1.000 deportistas y a la comunidad en general, al ofrecer escenarios de alto nivel para entrenamientos y competencias nacionales e internacionales. Asimismo, se visitó el corredor de la carrera Quinta, donde se ha llevado a cabo la rehabilitación vial, señalización, recuperación de andenes y separadores.

A la vez estuvo en la Planta de Tratamiento de Boquerón, la cual, ha sido fundamental para garantizar el suministro de agua potable y mejorar la calidad de vida de los ibaguereños de las comunas del Sur.

El recorrido incluyó también el Panóptico de Ibagué, referente del eje cultural de la ciudad donde convergen las artes, el patrimonio y la memoria colectiva, así como la Casa Campesina, espacio que visibiliza el trabajo agrícola y funciona como centro de comercialización, apoyo institucional y dignificación para los campesinos de los 17 corregimientos.