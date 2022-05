Asobares pide mayor control a la rumba ilegal en Ibagué

Luego que el secretario de Movilidad, Juan Carlos Núñez, asegurara que los accidentes de tránsito que se presentan en la ciudad los fines de semana son por cuenta de los irresponsables que salen a las calles a manejar con tragos en la cabeza, el gremio de la rumba en Ibagué respondió.

Según Andrés Nossa, representante de Asobares en el Tolima, los accidentes de tránsito a los que hace referencia las autoridades se presentan entre las 5 a.m. y 8 a.m. pero la rumba legal estuvo hasta la semana anterior hasta las 2 a.m. por lo que pide un control a la denominada rumba ilegal.

“Los accidentes no provienen de la formalidad, hemos detectado que lo que vienen en aumento es la informalidad, ya las fiestas no solo se realizan en fincas en Aparco, también se hacen sobre las vías, hemos denunciado lo que está pasando sobre la vía al Aeropuerto, en la variante, zonas donde se hacen este tipo de actividades, que dejan los resultados que todos conocemos”, sostuvo Nossa.

Además, dijo que, “La gente que se está desplazando a sitios clandestinos donde no hay control, son los que terminan vinculados a los accidentes de tránsito, mientras que en los establecimientos legales adelantamos los controles respectivos”.

Hay que resaltar que el pasado fin de semana los establecimientos nocturnos trabajaron hasta las 6 a.m., autorización que entregó la Alcaldía como prueba piloto, para determinar las medidas que se adoptarán en el mes de junio.

“La Alcaldía nos ha dado respuesta que están haciendo distintos operativos para controlar la ilegalidad, el desorden de la ruma en las calles y los seguimientos que hace la Secretaría de Movilidad para sancionar a los irresponsables que salen con tragos a manejar”, aseguró el dirigente.

Por último, dijo que buscan que la gente salga a disfrutar, pero sin ser irresponsables.

“Hemos hecho campañas, hemos manejado el consumo responsable, tenemos parqueaderos vigilados, conductores elegidos, se levantó el pico y placa para los taxis por parte de la Alcaldía, hay distintas formas para asistir a los bares sin tener que llevar el carro”.