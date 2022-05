Alcalde Dau denuncia presuntas presiones para consolidar Área Metropolitana

A través de un correo anónimo que recibió el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, se menciona que habría existido una supuesta presión por parte de terceros, para que los alcaldes que conforman el Área Metropolitana de Cartagena no asistieran a la Junta convocada por la Secretaría de Planeación Distrital, ayer 3 de mayo, en la Universidad Tecnológica de Bolívar, sede Manga.

Los convocados a esa Junta fueron los alcaldes de los 6 municipios que estructuran el esquema asociativo: Cartagena, Clemencia, Santa Rosa, Villanueva, Santa Catalina y San Estanislao, de los cuales solo asistieron el alcalde de Cartagena, William Dau, y el alcalde de Villanueva, Edwin Puerta.

Además, estuvo el alcalde de Turbaco, Guillermo Torres, como invitado especial, una delegación de la Gobernación de Bolívar y representantes de los concejos distrital y municipales, quienes también integran este órgano, de acuerdo con lo establecido en la Ley 128 de 1994.

Presuntas presiones impiden el avance del proceso

“En mi administración queremos revivir el Área Metropolitana, por eso, citamos a los alcaldes de los diferentes municipios que habían firmado inicialmente. Ellos manifestaron mucho interés. Algunos lo hicieron por escrito, otros telefónicamente. Hoy (3 de mayo de 2022), se realizaría la primera asamblea para formalizarlo y lastimosamente la mayoría de los municipios no se presentaron”, explicó el alcalde William Dau Chamat.

El mandatario distrital dijo que esa displicencia por parte de los alcaldes, le habría causado mucha extrañeza, puesto que, ellos mismos habían manifestado su interés. “Yo me puse a atar cabos con un correo electrónico anónimo que me llegó hace dos días, diciendo que, frente a unas declaraciones que yo di en una reunión pasada sobre el Área Metropolitana, el Turco Hilsaca convocó supuestamente a los alcaldes para decirles que no se metieran en el tema del Área Metropolitana y que se atuvieran a las consecuencias”, expresó el Alcalde.

Razones dadas por algunos alcaldes

Los alcaldes de Santa Catalina, Clemencia, y Santa Rosa no asistieron y tampoco enviaron excusas justificando su inasistencia. Solo el alcalde Rafael Valle del Municipio de San Estanislao de Kostka se excusó formalmente, situación que llevó a no completar el quórum decisorio necesario para llevar a cabo la jornada, ya que, de 9 participantes, solo asistieron 4, mientras se requería la asistencia de 5 de ellos.

Importancia de la consolidación del Área Metropolitana

Cabe resaltar que la Junta de Instalación del Área Metropolitana se programó con el objetivo principal de actualizar los estatutos del esquema asociativo, con base a lo dispuesto en la Ley 1625 de 2013, “por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el régimen para las Áreas Metropolitanas”.

Esta situación, complica el futuro del Área Metropolitana de Cartagena, teniendo en cuenta que, para ponerla en marcha, se requiere la actualización de los estatutos, un paso necesario si lo que se propende es incluir a otros municipios como Turbaco, Arjona y Turbana en el esquema asociativo, o si, por el contrario, lo que se decide es su liquidación.