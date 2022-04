Estudiantes del colegio José Joaquín Flórez bloquearon una vía en Ibagué

Estudiantes del colegio José Joaquín Flórez Hernández del sector de las Américas en la comuna nueve de Ibagué, bloquearon la vía que conecta desde al sector de Mirolindo con el barrio Picaleña en la mañana del viernes.

Los jóvenes en compañía de los padres de familia salieron a la vía para llamar la atención de la Secretaría de Educación debido a que presentan problemas con la infraestructura y el equipamiento.

“Estamos cansados que nos digan mentiras, no nos prestan atención, son problemas que llevan varios años y no han cumplido, en mi institución los salones se inundan, hay hacinamiento, no tenemos espacios deportivos y tampoco implementos”, dijo Valeri Rivera Ospina, personera del colegio.

Además, aseguró que se han presentado casos de acoso, inseguridad entre otras situaciones que afectan a la población estudiantil.

“Es algo que pasa en varias instituciones educativas, por eso estamos inconformes, estamos esperando que nos escuchen, que se pongan la mano en el corazón, porque acá queremos hacer las cosas bien para salir adelante”, aseguró la personera.

El secretario de Educación, Juan Manuel Rodríguez, adelantó el diálogo con la comunidad educativa para que se levantara la protesta, se buscarán alternativas para atender los requerimientos.