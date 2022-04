Pescador de La Boquilla Santander González, tiene nueva embarcación

Las imágenes de Santander González, cuando era rescatado en aguas de Mar Caribe tras ser víctima de piratas que hurtaron su motor y lo dejaron a la deriva, conmovieron no solo a muchos ciudadanos que hicieron sus aportes por transferencias electrónicas, sino que también tocaron el corazón del empresariado cartagenero.

A la entrega del motor, se suma una nueva embarcación con la que contará este adulto mayor de 68 años dedicado a la pesca. Megatiendas, Veneplast y Todomar S.A se aliaron y le regalaron un casco de lancha de 26 pies de largo, para que el hombre salga a realizar sus acostumbradas faenas con mejores condiciones.

“He recibido más de lo que he perdido y tengo fe en Dios que con su voluntad y mi voluntad voy a sacar a mi familia adelante. Me siento muy feliz y contento por todo el respaldo que me han brindado”, expresó Santander.

Hoy, una historia de dolor y tristeza, afortunadamente termina en felicidad para una humilde familia del corregimiento de La Boquilla, que tendrá mejores condiciones para subsistir.