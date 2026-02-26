Asmet Salud EPS: Contraloría evidenció giros injustificados por $23.426 millones a prestadoras

La deuda se remonta desde el 2022 y aún no se ha saldado, a pesar de que la EPS no funciona en Caldas hace dos años.

La Contraloría General señaló que evidenció giros injustificados por $23.426 millones a prestadoras de salud en medio de la intervención a Asmet Salud EPS.

“El principal hallazgo, por $23.426 millones, corresponde a giros injustificados autorizados por la firma RG Auditores S.A.S., actuando como interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud. Dicha firma modificó de forma injustificada e ilegal los montos aprobados para pago directo a prestadores”, señaló el ente de control.

(Puede leer: Estos son los hallazgos de la Contraloría en contratos de Juliana Guerrero con la UIS)

Contraloría aseguró que Asmet Salud certificó en su momento la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones, se identificó que a 74 de estos prestadores se les giraron montos superiores.

“A la fecha, solo se ha logrado el reintegro de $24.383 millones, quedando pendientes $23.426 millones por recuperar”, resaltó el ente de control.

¿Qué dice Asmet Salud?

La Contraloría afirmó que a pesar de que la EPS manifestó no haber autorizado dichos pagos, atribuyéndolos a decisiones de la interventoría y notificando de la situación a la Superintendencia, el ente de control no encontró evidencia de gestiones administrativas ni judiciales adelantadas por Asmet Salud contra la firma interventora para la recuperación de los recursos públicos.

“En la vigencia 2024, ASMET SALUD solicitó autorización para iniciar procesos de conciliación extrajudicial con los prestadores. Sin embargo, de los 74 implicados, únicamente 64 fueron citados: 27 rechazaron la conciliación, 29 no asistieron y 8 tienen procesos suspendidos, lo cual ha limitado el avance en la recuperación efectiva”, afirmó la Contraloría.

(Lea también: Contraloría vigila recursos para afectados de lluvias y hará seguimiento de emergencia económica)

Esto significa que, transcurridos más de dos años desde el giro de los recursos, estos permanecen en manos de terceros, sin que se hayan ejercido los mecanismos legales disponibles para su reintegro.

¿Por qué Asmet Salud está intervenida?

Desde mayo de 2023 la EPS Asmet Salud ordenó la intervención forzosa como consecuencia de las reiteradas fallas en la atención que ha puesto en riesgo la salud de los usuarios y la crítica situación financiera que atraviesa la promotora de salud que en ese momento contaba con 2.027.382 afiliados en 12 departamentos de Colombia.

En la comunicación de ese momento, la Supersalud también ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios que la EPS tiene al corte de febrero de 2023, ya que se le registran deudas con prestadores y proveedores de servicios, por valor de $954.000 millones, de esta, el 56,5 %, es decir, $539.000 millones corresponden a una cartera superior a 180 días.