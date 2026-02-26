El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fallas de Bancolombia HOY: se solucionaron problemas y devolverían dinero a los afectados

Bancolombia, uno de los bancos más importantes del país, sigue registrando fallas en varios de sus servicios digitales, especialmente a través de la aplicación de la entidad. Ahora, lanzaron nuevo pronunciamiento.

En la noche del 25 de febrero, Bancolombia reconoció fallas en su sistema, por lo que realizó un nuevo apagón en varios de sus servicios desde las 9:00 de la noche.

Ante la situación, la entidad bancaria emitió un nuevo mensaje en sus redes sociales, señalando que ya están disponibles sus canales virtuales para personas y empresas.

No obstante, Bancolombia advierte que es posible que las transacciones hechas pueden tomar un poco de tiempo para que se efectúen o se registren en el detalle de la aplicación.

Asimismo, reiteraron que harán una compensaciones a los afectados, el dinero se verá reflejado como un abono en la cuenta.

“Estaremos revisando caso a caso, si tienes alguna duda sobre tus movimientos y transacciones nuestro equipo está preparado para acompañarte", indicaron.

¿Cuáles servicios Bancolombia ya se restablecieron?

App Mi Bancolombia

Sucursal Virtual Personas

Sucursal Virtual Empresas

Sucursal Virtual Negocios

Sucursal Filiales del Exterior

App Negocios

Host to Host

Sebra

Cajeros automáticos

Corresponsales

Denuncias de cobros y giros sin autorización en Bancolombia

En redes sociales, varios usuarios del banco han denunciado irregularidades en sus cuentas de ahorro, pues en sus cuentas en la app Mi Bancolombia se ven reflejados pagos y giros que ellos, al parecer, no realizaron.

Tenga en cuenta que Bancolombia emite pronunciamientos constantes a través de sus redes, actualizando qué servicios están o no disponibles.

Cómo denunciar irregularidades con los servicios Bancolombia

La Superintendencia Financiera habilitó el correo electrónico continbancolombia@superfinanciera.gov.co para que los usuarios de Bancolombia que registren fallas e irregularidades con sus productos puedan presentar sus quejas.

