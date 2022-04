Miércoles 27 de Abril, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO



Según el Dane en Armenia el 40.5% de la población es decir 120.404 personas están en la pobreza monetaria que significa que este grupo de personas tiene ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios para cubrir sus necesidades básicas y aunque hay una reducción con respecto al 2020 cuando el índice de 45.3% sigue preocupando la cifras.

Con relación a la pobreza monetaria extrema, en Armenia en el 2021, fue del 9.4 %, también representa una disminución con respecto al 2020 cuando fue del 15.5%, aunque en ambos casos con respecto al 2020 hubo disminución con respecto al 2019 se presenta incremento de población en pobreza.

En el Quindío, la defensoría del pueblo alerta por la instrumentalización de los menores de edad en la mendicidad y que son utilizados por las bandas delincuenciales para delinquir como cobro de extorsión, transporte estupefaciente y/ guardar elementos de conductas ilícitas

El defensor regional del pueblo, Juan Camilo Meza, dijo que con el ICBF están articulando esfuerzos para hacerle frente a la problemática y habrá un seguimiento trimestral

Como presunto responsable de doble tentativa de homicidio simple fue judicializado Héctor Javier Carrillo Arévalo, quien no aceptó su responsabilidad en este delito. A pesar de esto, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 19 de abril en la casa de la pareja afectada, en el barrio Palmar de la Sierra del municipio de Calarcá donde al parecer el procesado habría acudido al lugar por un préstamo de dinero, durante la conversación habría atacado con arma corto punzante a las dos personas.

En Armenia, una animalista denuncia amenazas y ataques de desconocidos por su labor en favor de los animales, en las últimas horas fue golpeada y lesionada con arma blanca

Estamos hablando de Ximena Padilla Suarez que denunció que en la noche del lunes cuando caminaba por la avenida Ancizar López de Armenia fue abordada por tres hombres, dos de ellos en moto, la golpearon y la agredieron con arma blanca provocándole seis lesiones por fortuna no de gravedad

En diálogo con caracol radio la animalista relató “una de las personas que me agredió me dijo que no fuera sapa, que no se metiera con los temas animalistas, que los dejará en paz, asegura que no fue víctima de atraco y que además denunció amenazas en su contra por su labor en favor de los animales.

Dos hechos violentos se registraron en la noche del martes en Armenia, en el barrio Jardines del Edén una persona resultó gravemente herida con arma de fuego en ataque por parte de desconocidos, mientras que en el barrio “nuevo Armenia” varias personas resultados heridas al parecer en medio de una riña, autoridades investigan.

La alcaldía de Armenia comenzó la instalación 800 cámaras de vigilancia en 80 barrios de las comunas 3, 6, 9 y 10 gracias a los $700 millones de pesos del presupuesto participativo.

Autoridades en Armenia intensificarán controles y operativos ante el aniversario del primer año del paro nacional

El secretario de Gobierno de la ciudad, Jaime Andrés Pérez, manifestó que se preparan para las manifestaciones que se llevarán a cabo el próximo 28 de abril en conmemoración al primer año del paro nacional.

Indicó que reforzarán la seguridad con 400 uniformados y unidades del Esmad con el fin de garantizar el orden público evitando desmanes. Resaltó que son respetuosos de las manifestaciones pacificas pero no permitirán afectaciones en la tranquilidad de los armenios.

Gremio gastronómico y de entretenimiento en Armenia reconoce que la eliminación del tapabocas en espacio cerrado está ligado a la recuperación económica

Recordemos que desde el primero de mayo se eliminará el uso del tapabocas en espacios cerrados en municipios con 70% de esquemas completos y 40% en dosis de refuerzo.

La directora de Acodres en el departamento, Diana Galvis, manifestó que mejorará las ventas en los diferentes restaurantes por la comodidad para los usuarios y el mismo personal.

Por su parte el empresario de discotecas de la ciudad, Norberto Higuita, se mostró optimista por los anuncios del Gobierno Nacional lo que permitirá que la reactivación sea de manera total recuperando las pérdidas económicas que generó para el sector las restricciones propias de pandemia.

Hoy miércoles 27 de abril la jornada de vacunación COVID-19 tendrá lugar en los centros comerciales Calima, Unicentro, IBG y en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Las personas interesadas podrán acercarse a estos puntos y adquirir el biológico presentando el documento de identidad y el carné MiVacuna.

Anato en el Quindío reconoció la importancia de las medidas del Gobierno Nacional para evitar nuevos picos de contagio por COVID

Y es que el Gobierno Nacional anunció que los viajeros que visitan Colombia deben llegar al país con esquemas completos de vacunación o tener la prueba PCR negativa no superior a 72 horas.

El vicepresidente de la junta directiva nacional de Anato Diego Vásquez, sostuvo que están de acuerdo con las medidas establecidas porque hace parte del proceso de pandemia. Resaltó que será fundamental en cuanto a la movilización de extranjeros porque les permitirá la confianza a la hora de realizar un viaje.

En Armenia no para el viacrucis de los usuarios de la salud por las largas filas que deben hacer para reclamar medicamentos de las EPS; hacen llamado al gobierno nacional.

El defensor del pueblo Juan Camilo Meza indicó que mañana jueves habrá mesa de trabajo para analizar entre otros temas la crisis de los hospitales de Salento, Pijao y Armenia, pero además el tema de la entrega de medicamentos.

Luego de la alerta de la Contraloría General de la República sobre los retrasos en la construcción de colegios en el país, dos de ellos en el Quindío, una de ellas la institución educativa Rufino Sur

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos decidió adelantar las obras complementarias por $1.900 millones, solicitadas desde la Secretaría de Educación a los contratistas del Consorcio Santo Tomás, en aras de que se ejecute una obra moderna y segura. Según el cronograma, las obras finales se entregarían el 20 de agosto, con una inversión que supera los $13 mil millones.

Crecimiento de 105% en movilización de pasajeros por el aeropuerto internacional el Edén de Armenia

En el Concejo de la ciudad se realizó un debate sobre la situación de la terminal aérea, el vicepresidente de la junta directiva nacional de Anato Diego Vásquez, resaltó que ha sido significativa la movilización de pasajeros respecto a enero-febrero del año 2019 por lo que fortalece la reactivación del sector.

También mencionó que la infraestructura ha mejorado como en la terminal internacional, la sala de espera y sistema de filtros adicionales para pasar a dichas salas, además continúan con retos para embellecer las diferentes zonas del aeropuerto con el fin de convertirlas en mas funcionales.

Hoy inicia el cese de actividades de los trabajadores del ICBF con el fin de exigir garantías laborales

La presidenta del Sindicato del instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento, Bibiana Guacaneme, manifestó que el paro será hoy y hasta que las directivas del ente central entreguen las soluciones respectivas por los incumplimientos en los acuerdos establecidos en años anteriores

Desde hoy miércoles 27 de abril, el programa Jóvenes en Acción comenzará la entrega del incentivo correspondiente al segundo ciclo del año en todo el país donde se benefician más de 277 mil personas.Los participantes deben esperar a que les llegue el mensaje de texto en el que se les notifica el lugar y la fecha para retirar o reclamar los incentivos del programa.

En el marco de la ceremonia de grados efectuada el pasado viernes 22 de abril desde el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia, la Universidad del Quindío exalta a la señora Noralba Garzón Correa quien, a sus 77 años de edad, obtuvo el título que la acredita como licenciada en Ciencias Sociales con énfasis en Básica Primaria,

Las Cajas de Compensación Familiar llegan a casi 10 millones de afiliados, un indicador de la reactivación económica

En un 35% de ejecución se encuentra actualmente la rehabilitación de la vía Circasia - Montenegro, una inversión de más de $23 000 millones Ya son alrededor de 3.5 km que se encuentran asfaltados y 7 km a los que se le ha aplicado el proceso de fresado o remoción de pavimento.

En deportes, Se inició en Armenia de la fase final de los Juegos Deportivos Nacionales Intercolegiados 2021, con competencias de atletismo, en la Villa Olímpica Ancízar López López y la Universidad del Quindío, y de tenis de mesa, en el coliseo del Sur.