Ibagué se acoge a la medida del retiro del tapabocas

El Gobierno Nacional anunció que los municipios con el avance en vacunación del 70% en esquemas completos y el 40 % en dosis de refuerzo, eliminarán el uso del tapabocas en espacios cerrados desde el próximo primero de mayo.

La medida no aplica para los servicios de salud, hogares geriátricos, el transporte y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas.

“Vamos a expedir el Decreto Municipal de acuerdo al anuncio que hizo el señor presidente de la República, Iván Duque, para cumplir con esta medida; y va a quedar muy fácil, su uso será en hospitales, colegios y en el transporte público, de resto podemos estar en cualquier sitio sin tapabocas y ya no se exigirá el carné de vacunación”, sostuvo Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué.

Desde esa fecha se elimina la solicitud del carné de vacunación para quienes asisten a eventos públicos y privados de carácter masivo, como bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos, entre otros.

“Nuestra Capital Musical, a la fecha tiene un 82% de avance en esquemas completos, y un 48 % en dosis de refuerzo; así que cumplimos con esta medida completamente”, sostuvo Johana Aranda, secretaria de Salud Municipal.

Para el caso de los ciudadanos que visiten el país se les recomendará tener el esquema completo de vacunación y, en el caso de no tenerlos, se exigirá una prueba PCR negativa no superior a 72 horas o una prueba de antígenos con resultado negativo no superior a 48 horas.