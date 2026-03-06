¿Qué ha pasado con las investigaciones contra los llamados brujos de Ibagué?

Ibagué

El coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, respondió a la pregunta de qué ha pasado con las investigaciones contra los denominados ´Brujos´ que estarían operando en la capital del Tolima.

“Es un tema que inicialmente tiene mucho arraigo, mucho auge en el municipio de El Espinal, quiero indicar que los hechos que se han presentado acá en la ciudad de Ibagué de sicariato no tienen nada que ver con eso”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

El alto oficial indicó que ninguno de los hechos sucedidos tienen relación con la santería, porque además es complejo de investigar a estas personas que se dedican a este oficio.

“Podrían tener delitos conexos de narcotráfico, trata de personas, hurto, probablemente homicidio, situaciones que quizás se ha podido evidenciar en el Espinal, Tolima, pero afortunadamente pese a que hacen presencia acá en la ciudad de Ibagué aún no están vinculados con el delito de homicidio”, dijo el coronel Edgar López.

Además, mencionó que las autoridades adelantan investigaciones frente a este tipo de hechos, pero que se debe revisar con enfoque de lavado de activos, pero que lo que ocurre es que las modalidades que usan estas personas son complejas para poderlos llevar ante la justicia.

“Son investigaciones que se están adelantando que incluso han llevado a que la gobernadora adelante una coordinación con la DEA y la embajada americana para que con su experiencia nos puedan orientar en estas investigaciones”, puntualizó.