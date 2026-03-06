Las autoridades de Ibagué le siguen la pista a presunto responsable de agresión contra una perrita

Ibagué

Tras una denuncia ciudadana por presunto maltrato animal en el barrio 20 de Julio, las autoridades rescataron a una perrita que, según el reporte de la comunidad, era golpeada por un hombre e incluso había sido introducida en una bolsa de basura. La oportuna reacción permitió que la Policía Ambiental llegara al lugar y pusiera al animal a salvo.

La perrita fue trasladada al Centro de Atención y Protección Animal, CAPA, donde actualmente recibe valoración y atención médica por parte del equipo veterinario, que revisa su estado de salud y le brinda los cuidados necesarios para su recuperación.

“Recibimos una denuncia por presunto maltrato animal en el barrio 20 de Julio y, de inmediato, la Policía Ambiental llegó al lugar para verificar la situación. Allí lograron aprehender a la perrita y ponerla a salvo”, Dixon Mendoza, asesor del Centro de Atención y Protección Animal.

Por otra parte, mencionó que “Hoy se encuentra en las instalaciones del CAPA, donde la recibimos con todo el amor y donde nuestro equipo médico ya está revisando su estado de salud para brindarle los cuidados que necesita”.

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para rechazar cualquier forma de violencia contra los animales y continuar denunciando estos hechos “El maltrato animal no puede ser tolerado. Nuestros animales merecen respeto, cuidado y protección. Agradecemos a las personas que denunciaron este caso, porque denunciar sí salva vidas. Si conocen situaciones similares, repórtenlas a las autoridades. Entre todos podemos proteger a nuestros peluditos”.

Por su parte, el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, anunció que se está adelantando un trabajo por medio del que se establecerá la responsabilidad que estaba cometiendo este hecho.

“El mensaje es a todas las personas para que garanticemos los derechos de los animales, para que evitar que se vean inmersos en maltrato y violencia física contra los animales, por eso estaremos prestos ante cualquier denuncia”, destacó.