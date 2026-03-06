Alias Gokú es señalado millonarios robos a viviendas en el sur en Ibagué

Ibagué

A buen recaudo de las autoridades quedó Brayan Stiven Restrepo López de 26 años conocido en el mundo delincuencial con el alias de ´Gokú´ señalado como presunto actor criminal en el sur de Ibagué.

La captura se realizó en el barrio Galán en cumplimiento de una orden emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, por el delito de hurto calificado y agravado.

Según el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, este individuo presuntamente identificaba el factor de oportunidad en las viviendas para ingresar y sustraer elementos de importante valor comercial. Las autoridades le atribuyen, al menos, seis hurtos bajo esta modalidad en diferentes sectores de la comuna 12.

Entre los hechos investigados se destaca el ocurrido el 13 de septiembre de 2024 en el barrio Villa Luces, donde fueron hurtados elementos como cadenas de oro, dinero en efectivo, teléfonos celulares, armas traumáticas y una bicicleta, todo avaluado en cerca de $95 millones.

“En el desarrollo de las labores investigativas y mediante análisis de material probatorio, se logró establecer la presunta participación del hoy capturado, quien fue observado saliendo de la residencia el día de los hechos”, dijo el coronel, Edgar López.

Dato: este sujeto reporta 16 anotaciones como indiciado, entre ellas seis por el delito de hurto, una por lesiones personales, cuatro por violencia intrafamiliar, dos por amenazas, una por estupefacientes, una por daño en bien ajeno y una por homicidio.

Según conoció Caracol Radio, alias ´Gokú´ fue presentado ante un juez de control de garantías que le impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario.