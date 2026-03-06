Alias Cachorro del cartel de los más buscados de Ibagué a la cárcel: tiene 16 anotaciones

Ibagué

Caracol Radio conoció que, tras cinco semanas de labores de inteligencia, a través de la operación ´Antares´, fue detenido alias ´Cachorro´, delincuente señalado de controlar puntos de expendio de droga en sectores estratégicos del centro de Ibagué.

Según las autoridades, Víctor Alfonso Muñoz Jaramillo de 38 años, es un actor delincuencial señalado como presunto dinamizador de la comercialización de sustancias estupefacientes en la Comuna 1. Este sujeto además figuraba en el ´Cartel de los más buscados´.

La operación fue liderada por parte de la Seccional de Inteligencia, la Seccional de Investigación Criminal y el Grupo de Operaciones Especiales, quienes realizaron el seguimiento durante aproximadamente 5 semanas para poder ubicar a este sujeto en un barrio de la ciudad de Ibagué.

Con la ubicación y captura de alias ´Cachorro´ se logró impactar de manera directa las dinámicas de expendio de estupefacientes especialmente en sectores como Cerro Gordo, Baltazar, Libertador y la Plaza 21.

La diligencia se materializó mediante registro y allanamiento en una vivienda del barrio Baltazar, en cumplimiento de una orden judicial emanada por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, alias ´Cachorro´ tendría una trayectoria criminal aproximada de tres años y habría hecho parte de la banda delincuencial Cuatro Vientos, actuando como líder de esta estructura delincuencial que fue desarticulada en junio de 2025.

Esta personas registra 8 anotaciones judiciales como indiciado, además una por concierto para delinquir, una por falsedad personal, una por daño en bien ajeno, una por violación de habitación ajena, dos por lesiones personales, una por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y una por homicidio.