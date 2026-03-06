Destruyen minas de alias Iván Mordisco que generaban $1.500 millones al mes en el Tolima

Tolima

Las autoridades del Tolima asestaron un nuevo golpe a las rentas ilícitas de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. En esta ocasión, en la vereda El Totumo de Chaparral, se destruyeron tres minas destinadas a la extracción ilegal de oro, las cuales pertenecerían al Frente Ismael Ruiz del Bloque Central Isaís Pardo.

De acuerdo con el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, las tres minas fueron descubiertas en medio de un operativo con la Policía Nacional, en el cual se hallaron una retroexcavadora, un motor industrial, una clasificadora metálica, mangueras de succión y 300 galones de ACPM, elementos cuyo valor comercial asciende aproximadamente a $362 millones.

“Según estimaciones preliminares, estas unidades permitían una extracción ilegal cercana a los 3.000 gramos de oro mensuales, con un valor aproximado de $1.560 millones en el mercado, recursos que presuntamente fortalecían las economías ilícitas de esta estructura armada ilegal”, detalló el oficial.

En el operativo también se destruyeron la maquinaria y los elementos utilizados para esta actividad ilícita,como lo señalan las autoridades competentes.

“Con este resultado operacional, las tropas de la Sexta Brigada continúan afectando las economías ilícitas derivadas de la explotación ilegal de yacimientos mineros, actividad que genera graves afectaciones ambientales y deteriora los ecosistemas en esta zona del sur del departamento del Tolima”, manifestó el coronel Pérez.

Se trata de un nuevo golpe a la minería ilegal en el sur del Tolima, práctica que se ha desbordado en municipios como Ataco, Chaparral y Planadas, arrasando más de 239 hectáreas de bosque y cobertura vegetal en el último año.