Alcaldía y pediatras del Hospital Concejo de Medellín llegaron a un acuerdo

Ante la queja de 20 médicos pediatras del Hospital Concejo de Medellín por la falta de pago de salario durante 9 meses y que había advertido saldrían a paro, varias secretarías de la alcaldía y el gerente de la institución se reunieron con el abogado de los profesionales de la salud para acordar una solución. El pacto inicial fue el desembolso este fin de semana de dichos recursos.

Según el gerente Carlos Mario Correa, ese dinero se verá reflejado en las cuentas de los afectados entre lunes y martes por ser fin de semana. Con lo que asegura se conjuró el paro anunciado.

“Se va a continuar con lo más importante que es la atención de los niños del hospital y los niños de la comunidad, entonces, se garantiza esa Atención sin ningún inconveniente” dijo el funcionario.

Mientras que el abogado de los médicos, Esteban Bustamante, aseguró a Caracol Radio que por el momento no se puede indicar que ya no habrá paro hasta tanto no se vea reflejado el pago en las cuentas de los profesionales de la salud, pero de cumplirse el acuerdo los profesionales seguirán prestando el servicio con normalidad.