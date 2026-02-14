Ejército y Armada neutralizan lancha del Clan del Golfo con 10.000 galones de gasolina en Necoclí

Medellín, Antioquia

Tropas del Batallón de Infantería n.° 47 “General Francisco de Paula Vélez”, adscrito a la Brigada 17 del Ejército Nacional, en coordinación con la Armada de Colombia y en operación combinada con la Drug Enforcement Administration (DEA), detectaron y neutralizaron una embarcación tipo Go Fast en zona marítima del municipio de Necoclí.

Según información oficial, la lancha contaba con cuatro motores fuera de borda y al interior fueron hallados 9.990 galones de gasolina, combustible que presuntamente sería utilizado como insumo para la fabricación de alcaloides.

Presunto vínculo con el Clan del Golfo

De acuerdo con las autoridades, la embarcación pertenecería al grupo armado organizado Clan del Golfo, estructura criminal que delinque en la subregión de Urabá.

Con esta operación, las Fuerzas Militares estiman una afectación económica superior a 1.300 millones de pesos en las finanzas de la organización ilegal.

El combustible incautado habría sido destinado a procesos de producción de droga en laboratorios clandestinos ubicados en la región.

Las autoridades mantienen operaciones de control marítimo en el Caribe antioqueño para contrarrestar el tráfico de insumos y estupefacientes en esta zona estratégica del país.