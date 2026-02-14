Gobierno busca que EPS paguen millonaria deuda al hospital Alma Máter de la Universidad de Antioquia

Medellín, Antioquia

En medio del plan de rescate financiero de la Universidad de Antioquia, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, confirmó que el Gobierno Nacional adelanta gestiones para lograr el pago de las deudas que varias EPS mantienen con el hospital Alma Máter, uno de los principales factores del déficit financiero de la institución.

Durante una rueda de prensa, el ministro señaló que el saneamiento de esa cartera es una pieza fundamental dentro de la estrategia integral para estabilizar las finanzas de la universidad.

Deuda superior a los $160 mil millones

Según las cifras entregadas por el Gobierno, la cartera neta de las EPS con el hospital asciende a 164.790 millones de pesos, concentrada principalmente en Nueva EPS y Savia Salud.

De ese total, el hospital Alma Máter le adeuda a la Universidad de Antioquia 147 mil millones de pesos, lo que impacta directamente el flujo financiero de la institución.

“Hemos tenido ya una mesa de trabajo con la Superintendencia de Salud para agilizar el pago que le adeudan las EPS al hospital”, explicó el ministro.

Añadió que uno de los principales acreedores es Nueva EPS, por lo que se están adelantando gestiones específicas para lograr acuerdos de pago que permitan aliviar la carga financiera.

Parte del plan de rescate integral

Rojas Medellín sostuvo que el fortalecimiento del hospital universitario no puede limitarse al pago de la deuda, sino que debe incluir medidas estructurales.

“Dentro del plan que se viene construyendo con la universidad, deseamos que el Alma Máter, además de prestar sus servicios como hospital, pueda también ser un referente de producción científica”, indicó.

En ese sentido, anunció que avanzan conversaciones con el Ministerio de Salud para que la universidad participe en la fabricación de medicamentos y vacunas, lo que generaría ingresos adicionales para la institución.

Crisis estructural y medidas de fondo

El ministro reconoció que la situación financiera de la universidad responde a un déficit acumulado durante varios años y que el hospital es uno de los principales focos de presión presupuestal.

Por eso, insistió en que el pago de la deuda de las EPS no solo aliviaría el déficit inmediato, sino que permitiría fortalecer la función académica y asistencial del hospital universitario.